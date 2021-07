L’inflation grimpe plus haut que prévu en juin alors que l’indice des prix augmente de 5,4%

L’inflation a poursuivi sa montée rapide en juin, augmentant à son rythme le plus rapide en près de 13 ans dans un contexte d’augmentation continue des coûts des véhicules d’occasion et d’augmentation des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, a rapporté mardi le département du Travail.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,4 % par rapport à il y a un an, la plus forte hausse depuis juste avant la crise financière. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à un gain de 5%.

En excluant les prix volatiles des aliments et de l’énergie, l’IPC de base a augmenté de 4,5 %, le mouvement le plus marqué pour cette mesure depuis septembre 1991 et bien au-dessus de l’estimation de 3,8 %.

Sur une base mensuelle, les prix d’ensemble et les prix de base ont tous deux augmenté de 0,9% contre les estimations de 0,5%.

Les contrats à terme sur les marchés boursiers ont chuté à la suite du rapport, tandis que les rendements des obligations d’État, qui ont chuté brutalement, étaient mitigés.

L’inflation s’est intensifiée en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, la demande extraordinairement élevée à mesure que la pandémie de Covid-19 s’atténue et les comparaisons d’une année sur l’autre à une époque où l’économie avait du mal à rouvrir dans les premiers mois de la crise.

Les décideurs de la Réserve fédérale et de la Maison Blanche s’attendent à ce que les pressions actuelles commencent à s’atténuer, bien que les responsables de la banque centrale aient reconnu que l’inflation est plus forte et peut-être plus durable qu’ils ne l’avaient prévu.

Une grande partie des pressions sur les prix sont venues de secteurs particulièrement influencés par la fermeture – les prix des voitures d’occasion, les tarifs aériens et les coûts de transport, pour n’en nommer que trois.

Ce fut encore le cas le mois dernier, alors que les prix des voitures et camions d’occasion ont bondi de 10,5%, représentant plus du tiers de tous les gains de l’indice des prix. Pour la période de 12 mois, les prix des voitures et camions d’occasion ont augmenté de 45,2 %.

Les prix des aliments et de l’énergie ont également augmenté de manière substantielle, augmentant respectivement de 0,8 % et de 1,5 %. L’indice de l’essence a augmenté de 2,5 % en juin et de 45,1 % au cours des 12 derniers mois. La nourriture a augmenté de 2,4 % au cours de la dernière année.

Cependant, les prix des logements et des abris continuent de grimper, ce qui alimente la croyance que l’inflation pourrait persister pendant un certain temps.

Le logement représente près d’un tiers de l’IPC et a augmenté de 0,5 % pour le mois et de 2,6 % par rapport à juin 2020.

Les consommateurs voient les prix augmenter globalement de 4,8% au cours des 12 prochains mois, selon une enquête de la Fed de New York publiée lundi, bien qu’une enquête distincte de Bank of America publiée mardi ait indiqué que les investisseurs professionnels sont plus enclins à croire que l’inflation sera temporaire.

