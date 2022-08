L’inflation frappe New York : 15 $ de frites et 18 $ de sandwichs

La hausse des prix est venue pour les produits de base bien-aimés de New York, comme les cornets de crème glacée des camions Mister Softee et les sandwichs au bacon, aux œufs et au fromage des bodegas. Et ils ont aggravé la crise de la faim dans la ville ; le nombre d’enfants visitant les garde-manger était 55% plus élevé plus tôt cette année qu’avant la pandémie, selon City Harvest, la plus grande organisation de sauvetage alimentaire de New York.