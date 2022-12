L’inflation frappe les jeux : Microsoft facturera 70 $ pour ses plus gros titres en 2023

Microsoft prévoit d’augmenter les prix des jeux fabriqués par ses studios à 70 dollars l’année prochaine, a déclaré la société dans un commentaire, à la suite d’autres fabricants de jeux qui ont pris des mesures similaires en citant l’augmentation des coûts de développement. Dans l’ensemble, par conséquent, les mouvements sont susceptibles de contribuer à d’autres inflation mondiale.

Le géant du logiciel, qui fabrique la console de jeux vidéo Xbox, a déclaré de nouveaux titres très attendus comme le jeu de tir de vampires Redfall et l’épopée de l’exploration spatiale Champ d’étoiles coûtera environ 15 % de plus que le prix typique de 60 $ que l’entreprise maintient depuis plus d’une décennie. Pendant ce temps, les équipes de certains jeux à gros budget ont doublé ou plus entre les grands projets.

“Ce prix reflète le contenu, l’échelle et la complexité technique de ces titres”, a déclaré lundi un porte-parole de Microsoft à la publication de jeux IGN dans un communiqué. Le porte-parole a ajouté que tous les jeux développés par les équipes Xbox de Microsoft seront également disponibles sur le service d’abonnement Game Pass de la société, qui commence à 10 $ par mois. La société a refusé de dire si le prix de sa Xbox augmenterait également l’année prochaine.

Le changement de prix de Microsoft a été largement spéculé parmi les joueurs, qui ont anticipé de telles augmentations de prix à mesure que la taille des studios de développement de jeux a augmenté, tout comme les budgets marketing de leurs plus gros titres. Ce n’est qu’au cours des deux dernières années que d’autres sociétés telles que la division PlayStation de Sony ont pris des mesures pour augmenter les prix de leurs jeux à 70 $. Plus tôt cette année, le géant de l’électronique et du divertissement a augmenté le prix de sa console de jeux vidéo PlayStation 5 dans certains pays en dehors des États-Unis aussi bien.

Le fabricant de Super Mario Bros., Nintendo, a quant à lui suggéré il envisage également des augmentations de prixtandis que le fabricant de jeux Grand Theft Auto Take-Two Interactive a déclaré qu’il facturerait des prix plus élevés sur un “titre par titre” base.

Pour sa part, Microsoft a télégraphié la décision en rassurant les fans qu’il conservera les prix de ses jeux et de son abonnement Games Pass pendant les vacances.

“Les consommateurs sont actuellement plus incertains qu’ils ne l’ont été depuis longtemps, et je veux que notre média de jeux vidéo soit quelque chose qu’ils trouvent attrayant”, a déclaré Phil Spencer, responsable des jeux chez Microsoft, dans une interview sur scène avec The Wall Street. Revue en octobre. “Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les prix de certaines choses.”