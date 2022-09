L’inflation frappe l’App Store : Apple augmentera ses prix en dehors des États-Unis le mois prochain

Apple envisage de augmenter le prix d’achat des applicationséléments intégrés à l’application et abonnements pour iPhone et les propriétaires d’iPad en réponse à fluctuations monétaires internationales et inflation.

Cette décision aura un impact sur le Chili, l’Égypte, le Japon, la Malaisie, le Pakistan, la Pologne, la Corée du Sud, la Suède, le Vietnam et tous les pays qui utilisent l’euro – en d’autres termes, la majeure partie de l’Europe – selon Apple. L’App Store aux États-Unis n’a pas été mentionné dans la note d’Apple aux développeurs lundi soir.

Dans sa note, Apple a déclaré que les modifications entreraient en vigueur automatiquement début octobre. A titre d’exemple, le prix d’une application qui coûte 0,99 euro passera à 1,19 euro. (C’est l’équivalent d’une application à 99 cents passant à 1,19 $.)

Au Vietnam en particulier, a déclaré Apple, il augmente les prix en réponse aux nouvelles règles fiscales. “Votre produit sera ajusté en conséquence”, a déclaré Apple aux développeurs.

Apple a déclaré que les changements n’affecteront pas les renouvellements automatiques des abonnements, bien qu’il ait ajouté que les développeurs peuvent choisir de conserver les prix existants pour les clients existants ou de les augmenter pour refléter les nouveaux montants.

Les changements de prix d’Apple marquent le dernier signe d’incertitude économique dans un contexte de hausse de l’inflation dans le monde, causée en partie par la flambée des prix de l’énergie au milieu La guerre de la Russie contre l’Ukraine. De nombreux pays ont réagi à la hausse des prix en instaurant des taux d’intérêt plus élevés, destinés à emprunt lent et achats. Les prix baisseront théoriquement lorsque l’achat ralentira.

Les devises du monde entier ont également fluctué au milieu de toutes ces turbulences économiques. L’euro, par exemple, a chuté par rapport au dollar américain – 1 euro se convertit actuellement en 1 dollar – tout comme la valeur des devises d’autres pays.

Apple ajuste occasionnellement les prix de l’App Store, bien que cette fois cela se produise à la fois pendant une période d’incertitude économique et alors que le géant de la technologie sort ses derniers téléphones. Le tout nouvel iPhone 14 commence à 799 $ et l’iPhone 14 Pro à 999 $. Apple a prix largement maintenus pour ces produits avec les prix de l’année dernière. Apple lance également son nouveau Apple Watch Ultra cette semaineun accessoire portable conçu pour les sports extrêmes qui coûte 799 $, soit environ le double du prix de son nouveau Apple Watch Série 8.