L’inflation frappe la bodega préférée de NYC : bacon, œuf et fromage

NEW YORK (AP) – Ah, le bacon, l’œuf et le fromage. Le sandwich petit-déjeuner bodega classique est un aliment de base dans le régime alimentaire de nombreux New-Yorkais. C’est facile à préparer, facile à manger sur le pouce et bon marché, mais pas aussi bon marché qu’avant.

Pour suivre les niveaux d’inflation actuels dus à la pandémie et à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les propriétaires de bodega n’ont d’autre choix que d’augmenter les prix de leurs célèbres sandwichs pour le petit-déjeuner à bas prix.

“Bacon, œuf et fromage – vous ne pouvez pas emporter ce sandwich”, a déclaré Francisco Marte, propriétaire d’une bodega dans le Bronx. “C’est le sandwich préféré des New-Yorkais.”

Marte a dû augmenter les prix de tout, du sucre aux croustilles, et le coût de son sandwich au bacon, aux œufs et au fromage est passé de 2,50 $ à 4,50 $.

Au niveau du commerce de gros, l’inflation a grimpé de 11,3 % en juin par rapport à un an plus tôt, a rapporté le département américain du Travail. Les prix à la production ont bondi de près de 18% pour les biens et de près de 8% pour les services par rapport à juin 2021.

« Ces choses arrivent. Et normalement, en temps normal, la chaîne d’approvisionnement est capable d’absorber une partie de ce choc », a déclaré Katie Denis, porte-parole de la Consumer Brands Association, un groupe commercial représentant les entreprises de l’alimentation, des soins personnels et du nettoyage. “En ce moment, il n’y a tout simplement pas de mou.”

Frances Rice, qui s’est arrêtée à la bodega de Marte pour un bacon, un œuf et du fromage, dit qu’elle essaie de trouver un moyen de faire face à moins de mou dans son budget à mesure que les prix augmentent. Elle dit qu’il y a toujours une doublure argentée.

“Cela signifie que j’achète un bon petit-déjeuner et que je l’étire jusqu’au déjeuner et que je ne mange plus jusqu’à ce que je rentre à la maison, ce qui signifie que je perds du poids”, a-t-elle déclaré. « Je dois regarder le bon côté des choses, parce que vous savez quoi ? Dans tous les cas, si vous devez déménager, vous devrez payer. Si vous avez faim, vous devez manger.

Robert Bumsted, Associated Press