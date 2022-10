L’inflation fait que plus d’Américains prennent du retard sur leurs factures mensuelles

Avec des prix qui augmentent presque partout, il devient de plus en plus difficile de payer les produits de première nécessité, ce qui fait que certains Américains prennent du retard. À ce stade, 32 % des adultes ont payé une facture en retard au cours des six derniers mois, selon un récent rapport de LendingTree — et 61 % d’entre eux ont dit que c’était parce qu’ils n’avaient pas d’argent en main pour couvrir les frais. Environ 40% ont déclaré qu’ils étaient moins en mesure de payer leurs factures par rapport à il y a un an, selon le rapport. La plupart ont déclaré avoir pris du retard sur une facture de services publics, un paiement par carte de crédit ou une facture de câble ou Internet. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ces étapes peuvent vous aider à lutter contre les dettes de carte de crédit stressantes “La vie devient de plus en plus chère de jour en jour, et cela réduit à zéro la marge d’erreur financière déjà minuscule des Américains”, a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree. “S’ils n’ont pas pu augmenter leurs revenus, des millions d’Américains ont dû faire des sacrifices à cause de l’inflation pour payer les factures”, a-t-il ajouté.

Il ne fait aucun doute que l’inflation persistante a pesé sur les consommateurs, laissant davantage d’Américains vivre d’un chèque de paie à l’autre. L’indice des prix à la consommation, qui mesure la variation moyenne des prix des biens et services de consommation, a augmenté plus que prévu de 8,3 % en août, sous l’effet de la hausse des coûts de la nourriture, du logement et des soins médicaux. Bien que les gains horaires moyens réels aient également augmenté de 0,2 % désaisonnalisé pour le mois, ils sont restés en baisse de 2,8 % par rapport à il y a un an, laissant davantage de ménages à bout de souffle.

Les Américains doivent créer un plan d’urgence. Allen Amadin président et chef de la direction d’American Consumer Credit Counseling