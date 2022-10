L’inflation fait que les gens vivent d’un chèque de paie à l’autre. Voici comment certaines banques réagissent

New York

“Payday Friday” pourrait bientôt être remplacé par “Payday Wednesday”.

Cette semaine, JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, est devenue la dernière institution financière à offrir à ses clients un accès anticipé à leurs dépôts directs.

Chasse, le consommateur et commercial branche bancaire de JPMorgan Chase, a annoncé que ses 1,4 million de clients Secure Banking auront automatiquement accès à certains dépôts directs – tels que les chèques de paie, les remboursements d’impôts, les prestations gouvernementales et les pensions – jusqu’à deux jours plus tôt.

Offrir un accès aux dépôts directs critiques un jour ou deux à l’avance pourrait aider les clients – en particulier les ménages à revenu faible ou moyen qui vivent d’un chèque de paie à l’autre – à payer leurs factures à temps, à éviter les frais de retard et à faire face aux dépenses imprévues, a déclaré Ryan MacDonald, chef de produits financiers de croissance pour Chase.

“Pour eux, l’écart entre le moment où le chèque est compensé et le moment où les factures sont dues est souvent un gros problème”, a-t-il déclaré. “Pour résoudre ce problème, nous cherchons à combler cet écart.”

Chase rejoint une liste croissante de fintechs et d’institutions financières traditionnelles – dont Chime, Current, Capital One et Wells Fargo – pour offrir aux clients un accès rapide à leur argent. De plus, au cours de la dernière année, plusieurs banques telles que Bank of America, Citi et Chase ont commencé à supprimer les frais de découvert.

Des services tels que l’accès anticipé aux dépôts directs et la suppression des frais de découvert interviennent à un moment où une inflation historiquement élevée draine l’excédent d’épargne des consommateurs, a déclaré Mark Hamrick, économiste en chef chez Bankrate.

“A une époque où les prix ont été élevés de manière continue, cela a privé les consommateurs de leur pouvoir d’achat”, a-t-il déclaré. “Cela signifie que chaque dollar en banque est de plus en plus précieux.”

La Réserve fédérale a décrété une série de hausses de taux massives pour freiner la hausse des prix. Mais ces derniers mois, l’inflation est restée obstinément élevée, incitant la Fed à poursuivre son approche brutale et à augmenter les risques d’un ralentissement économique plus marqué et plus douloureux.

“Nous sommes dans un environnement où il est largement admis que les risques d’une récession sont élevés”, a déclaré Hamrick. « Cela signifie que le risque de hausse du chômage est également élevé. Donc, s’il y a une interruption de revenu, cela signifie que les individus seront confrontés à un stress financier accru.