L’inflation fait que de nombreux retraités craignent de survivre à leur pécule

Pascal Brozé | ONOKY | Getty Images

La hausse de l’inflation a surpris de nombreux retraités, qui craignent maintenant de survivre à leurs économies. L’indice des prix à la consommation de juin, mesurant le coût des aliments, de l’essence, du logement, des services publics et d’autres biens, a augmenté de 0,9%, la plus forte variation sur un mois depuis juin 2008, a rapporté mardi le département du Travail. Les prix ont bondi de 5,4 % par rapport à l’année précédente, la hausse la plus rapide en près de 13 ans. Bien que les responsables de la Réserve fédérale affirment que ces hausses de prix sont transitoires, de nombreux retraités ressentent le mal avec des coûts plus élevés à l’épicerie et à la station-service et avec d’autres dépenses quotidiennes.

« C’est une priorité pour nos clients », a déclaré le planificateur financier agréé David Mullins, conseiller en patrimoine chez David Mullins Wealth Management Group à Richlands, en Virginie. Alors que les investisseurs plus âgés se démènent pour préserver leur pouvoir d’achat, certains experts suggèrent de passer aux portefeuilles. Voici ce que les retraités doivent savoir.

Transfert d’actifs

Bien que l’inflation n’ait pas alimenté de changements de portefeuille spectaculaires, Mullins s’efforce d’ajouter « plus d’étendue et de profondeur à toutes les classes d’actifs » depuis le troisième trimestre de 2020. Historiquement, de nombreux retraités se sont appuyés sur des portefeuilles composés à 60 % d’actions et à 40 % d’actifs dits à revenu fixe, offrant des revenus stables via des obligations, des fonds du marché monétaire, des certificats de dépôt et d’autres investissements. Cependant, au cours des derniers mois, Mullins a réexaminé une partie de l’allocation de 40 %, cherchant à gérer le risque et à obtenir des rendements plus élevés grâce à la diversification. « Je pense qu’il est vraiment important que les clients considèrent les classes d’actifs non traditionnelles », a-t-il déclaré. Plus de Personal Finance :

Êtes-vous prêt à faire face à l’impact fiscal du grand transfert de richesse de 68 000 milliards de dollars ?

« L’inflation est le tueur silencieux », comme de nombreux retraités ressentent la piqûre

Après la pandémie, le bureau aura désormais un tout nouveau look Par exemple, il a ajouté des matières premières, qui peuvent inclure des métaux, des produits agricoles comme les céréales et le porc, via un « indice de panier large », plutôt que de sélectionner des secteurs, en plus des allocations d’or. « Les matières premières se comportent généralement bien dans des environnements inflationnistes », a-t-il ajouté. Il a également inclus des titres du Trésor protégés contre l’inflation, ainsi qu’une exposition à l’immobilier, qui peuvent offrir des couvertures contre l’inflation. « Quand vous pensez aux enjeux que l’inflation pourrait avoir pour survivre à votre argent, c’est à ce moment-là que vous devez jouer une attaque », a déclaré Mullins.

Changer les mentalités

Alors que les rendements obligataires baissent, les retraités ont également dû changer d’avis sur les portefeuilles conservateurs, a déclaré Linda Erickson, CFP et partenaire fondatrice d’Erickson Advisors à Greensboro, en Caroline du Nord. Alors que certains retraités se sont peut-être appuyés exclusivement sur des obligations ou des certificats de dépôt dans le passé, ces options ne protégeront plus leur pouvoir d’achat à long terme, a-t-elle déclaré.

Nous ne sommes pas dans un environnement de réglage et d’oubli. Linda Erickson associé fondateur chez Erickson Advisors

« Nous devons produire un portefeuille qui augmentera en fait plus que l’inflation, et nous devons examiner cela chaque année », a-t-elle déclaré. « Nous ne sommes pas dans un environnement à régler et à oublier. » Pour battre l’inflation, les retraités devront peut-être s’appuyer davantage sur les actions, a-t-elle déclaré. Par exemple, ils peuvent envisager d’acheter certains actifs versant des dividendes.

Certains portefeuilles n’ont pas changé

Bien que la perte de pouvoir d’achat ait suscité des inquiétudes chez de nombreux retraités, tous les conseillers n’ont pas apporté de changements immédiats aux portefeuilles de leurs clients. « Je n’ai déplacé aucun portefeuille cette année en raison de la menace de l’inflation », a déclaré Larry Luxenberg, CFP et fondateur de Lexington Avenue Capital Management à New City, New York.