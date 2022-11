L’inflation fait grimper les dépenses moyennes des ménages de 433 $ par mois : Moody’s

Les gens font leurs courses dans une épicerie le 10 juin 2022 à New York. Spencer Platt | Getty Images

Le ménage américain moyen dépense 433 dollars de plus par mois pour acheter les mêmes biens et services qu’il y a un an, selon une analyse de Moody’s Analytics des données d’inflation d’octobre. Bien qu’en légère baisse par rapport au chiffre mensuel de 445 $ en septembre, l’inflation obstinément élevée étire le budget typique. “Malgré une inflation plus faible que prévu en octobre, les ménages ressentent toujours la pression de la hausse des prix à la consommation”, a déclaré Bernard Yaros, économiste chez Moody’s. Les prix à la consommation ont bondi de 7,7 % en octobre par rapport à il y a un an, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Ce taux est en baisse par rapport à 9,1 % en juin, qui a marqué le récent pic, et les données suggèrent que l’inflation pourrait encore baisser dans les mois à venir. Cependant, le taux d’octobre est toujours proche des niveaux les plus élevés depuis le début des années 1980.

Les salaires de nombreux travailleurs n’ont pas suivi le rythme de l’inflation, ce qui signifie qu’ils ont perdu du pouvoir d’achat. Les salaires horaires ont chuté de 2,8 %, en moyenne, au cours de l’année jusqu’en octobre après prise en compte de l’inflation, selon au BLS. L’impact de l’inflation sur les portefeuilles des ménages n’est cependant pas uniforme. Votre taux d’inflation personnel dépend des types de biens et de services que vous achetez et d’autres facteurs tels que la géographie. “Nous voyons de plus en plus de signes que le pic d’inflation est probablement derrière nous, et cela devrait apporter un certain soulagement aux groupes démographiques qui ont été touchés de manière disproportionnée par une inflation inconfortablement élevée au cours de l’année écoulée, comme les Américains plus jeunes et ruraux, ainsi que ceux qui n’ont pas un baccalauréat », a déclaré Yaros. L’estimation de Moody’s de l’impact du dollar sur l’inflation analyse le taux d’inflation annuel d’octobre et les dépenses typiques des ménages, comme indiqué par le Enquête sur les dépenses de consommation.

‘Toutes ces petites décisions’ s’additionnent

Les ménages peuvent prendre certaines mesures pour atténuer l’impact – et la plupart ont peu de chances de se sentir bien, selon les conseillers financiers. “Il n’y a pas de solution miracle”, a déclaré Joseph Bert, un planificateur financier agréé qui est président et chef de la direction de Certified Financial Group, a déclaré à CNBC. La société, basée à Altamonte Springs, en Floride, s’est classée n ° 95 sur la liste 2022 CNBC Financial Advisor 100. “Ce sont toutes ces petites décisions qui s’additionnent à la fin du mois”, a déclaré Bert. Premièrement, il est essentiel de séparer les dépenses fixes des dépenses discrétionnaires, a déclaré Madeline Maloon, conseillère financière chez California Financial Advisors, basée à San Ramon, en Californie, qui s’est classée n ° 27 sur la liste FA 100 de CNBC. Les dépenses fixes sont des dépenses pour des éléments essentiels tels qu’un prêt hypothécaire, un loyer, de la nourriture, des frais de transport et une assurance, par exemple. Les coûts discrétionnaires comprennent les dépenses, par exemple, pour les sorties au restaurant ou les vacances – des choses que les gens apprécient mais dont ils n’ont pas nécessairement besoin.

Il y a souvent moins de flexibilité pour réduire les dépenses fixes, ce qui signifie que les dépenses non essentielles sont le domaine budgétaire où les ménages doivent probablement faire des coupes s’ils veulent économiser de l’argent, a déclaré Maloon. Les ménages peuvent avoir besoin de poser des questions, a ajouté Maloon, telles que : Cette nouvelle voiture est-elle nécessaire ? Puis-je acheter une voiture d’occasion ou un modèle moins cher à la place ? Un remodelage de la maison est-il essentiel ou quelque chose qui peut être mis en attente et réévalué à un autre moment ? Les Américains peuvent également envisager des substitutions : voyager quelque part plus près de chez eux au lieu d’une destination de vacances plus chère plus éloignée, ou séjourner dans un logement moins cher, par exemple. Ou peut-être se faire couper les cheveux toutes les huit à dix semaines au lieu de toutes les six. Ils peuvent également réévaluer les abonnements mensuels – aux services de vêtements et de streaming, par exemple – qui peuvent souvent servir de “fuites d’argent”, a déclaré Maloon. Certains peuvent être peu utilisés mais continuent à aspirer de l’argent de votre compte chaque mois.

