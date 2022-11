L’inflation fait augmenter le plus le prix de ces aliments

Les Canadiens ont dû dépenser des sommes sans précédent en épicerie cette année en raison de l’inflation, et pour certains produits, octobre n’a pas fait exception.

Les données de Statistique Canada révèlent les changements de prix des produits alimentaires des épiceries en raison de l’inflation le mois dernier.

Le coût de l’épicerie a considérablement augmenté depuis 2019, à la suite de l’apparition de la COVID-19.

Des facteurs tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre, les changements dans les habitudes d’achat des consommateurs, le mauvais temps dans certaines régions en croissance, les tarifs, la hausse des coûts des intrants et la hausse des salaires ont tous contribué à l’augmentation des factures d’épicerie.

En septembre dernier, l’augmentation annuelle des prix des épiceries en magasin a atteint un sommet de 11,4 % – le plus grand bond depuis 1981.

Le mois suivant, ce nombre est resté élevé à 11 % en octobre, et les produits alimentaires comme les produits laitiers, les œufs et le beurre ont affiché certaines des plus fortes hausses de prix, selon Statistique Canada.

Le produit avec la plus forte augmentation de prix d’un mois à l’autre en octobre ? Margarine.

Les prix des aliments achetés en magasin ont ralenti dans certaines catégories, mais restent élevés en octobre, avec une variation en pourcentage sur 12 mois.

Les coûts de produits comme la margarine, les pâtes, le beurre, les produits laitiers et les œufs ont tous connu une augmentation de prix de septembre à octobre.

Alors que d’autres – café et thé, fruits et légumes, poisson et viande – ont légèrement baissé de prix le mois dernier.

« Nous voyons des signes que les choses commencent à se calmer maintenant. Et les épiciers contrôlent mieux la situation, les transformateurs aussi », a déclaré le Dr Sylvain Charlebois, directeur principal du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie, sur CTV News Channel.

« Je pense que nous devrions considérer le rapport d’aujourd’hui comme une lumière au bout du tunnel, en effet. Nous sommes toujours dans cette tempête d’inflation alimentaire, ne vous méprenez pas, et nous ne sommes pas tirés d’affaire. Mais maintenant, nous assistons à une situation beaucoup plus maîtrisée », déclare Charlebois.