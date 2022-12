L’inflation et les règles de China Covid soulagent deux têtes du dragon tué

Le marché boursier a initialement grimpé en flèche mardi après qu’un rapport plus faible que prévu sur les prix à la consommation de novembre a donné aux investisseurs l’espoir que le pire de l’inflation, élevée depuis des décennies, pourrait être derrière nous. Bien que cela puisse toujours être le cas, les actions ont par la suite abandonné la plupart de leurs gains avant la décision très attendue de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt mercredi après-midi. Nous espérons maintenant que le plus récent creux de clôture du S & P 500 – 3 577 le 12 octobre – se maintiendra en tant que creux du marché baissier. Bien qu’il soit toujours en baisse de 16 % par rapport à sa clôture record du 3 janvier, l’indice a rebondi d’environ 11 % par rapport à ces niveaux de la mi-octobre. La direction que prendra le marché à partir d’ici dépend en grande partie de la Fed. La lutte de la Fed contre l’inflation cette année a été 1 tête du dragon à 3 têtes empêchant les marchés de faire un mouvement significatif à la hausse. Les deux autres sont l’approche stricte de la Chine face au Covid-19 et la guerre de la Russie en Ukraine. En juin, nous avons dit qu’une résolution sur deux, voire un, de ces facteurs pourrait suffire à renverser la vapeur à Wall Street. Nous voici environ six mois plus tard, et il semble que deux d’entre eux – l’inflation et la Chine – pourraient basculer en faveur des haussiers. Fed & inflation Alors que l’indice des prix à la consommation (IPC) de mardi était encore très élevé d’un point de vue historique, le taux annuel suit la bonne direction et indique que la Fed gagne sa guerre contre l’inflation. Cela ne signifie pas que la banque centrale est sur le point de pivoter, mais cela signifie qu’elle peut commencer à lever lentement le pied des freins économiques. Suite au rapport sur l’IPC, la cote du marché a encore augmenté pour une hausse des taux de 50 points de base à la fin mercredi de la réunion de décembre de deux jours de la Fed . Cependant, plus important encore, les chances d’une hausse encore plus petite de 25 points de base lors de la réunion de février de la Fed sont passées de 35 % à 57 %, selon CME FedWatch Tool. La fourchette actuelle du taux directeur de la banque centrale est de 3,75 % à 4 %, après 4 hausses consécutives de 75 points de base chacune en juin, juillet, septembre et novembre de cette année. Le cycle de resserrement de la Fed a commencé par une hausse de 25 points de base en mars – sa première hausse en plus de trois ans – dans une fourchette de 0,25 % à 0,5 %, suivie d’une augmentation de 50 points de base en mai. Bien que nous ne soyons pas encore sortis du bois sur l’inflation, nous sommes au point où nous pouvons voir l’autre côté. La lecture de l’IPC de mardi est certainement une victoire pour les haussiers comme raison de ralentir le rythme des hausses de taux. Nous ne serions pas surpris de voir le ton de la banque rester belliciste, mais nous pensons que cela s’avérera une force de contrepoids face à un rythme de hausses probablement plus lent. L’économie a encore besoin de voir les prix des denrées alimentaires se refroidir – et plus important encore, et malheureusement, de nouveaux licenciements sont nécessaires pour limiter l’inflation des salaires. Comme la Fed ne peut pas contrôler l’offre, elle essaie de casser la demande. Pour ce faire, ils rendent les dettes – qu’il s’agisse de cartes de crédit, de prêts automobiles ou d’hypothèques – moins abordables grâce à des taux d’intérêt plus élevés. Chine et Russie Le gouvernement chinois a décidé ce mois-ci de revenir considérablement sur sa politique zéro-Covid, qui comprenait des blocages en cours au cours des trois dernières années qui ont considérablement entravé la deuxième économie mondiale. Malgré une nouvelle augmentation des cas, Pékin semble s’en tenir à l’assouplissement de ses restrictions Covid et à l’ouverture de son économie. Pendant ce temps, la guerre de la Russie en Ukraine fait rage, déstabilisant l’Europe de l’Est et exacerbant la volatilité du marché de l’énergie. Un cessez-le-feu ne semble pas en vue. La Russie affirme que l’Ukraine doit reconnaître les territoires annexés de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Lougansk pour faire avancer les pourparlers de règlement. Pour sa part, l’Ukraine a déclaré qu’elle n’envisagerait aucun cessez-le-feu ou accord de paix l’obligeant à céder du territoire à la Russie, qui a lancé une invasion non provoquée le 24 février. des 3 principaux vents contraires. Nous continuerons de surveiller la situation en Ukraine à la recherche de signes d’une éventuelle résolution. Cependant, étant donné que les hausses de taux de la Fed jusqu’à présent continuent de se frayer un chemin dans l’économie, il y a eu un courant sous-jacent sur le marché selon lequel les graines d’une récession l’année prochaine ont déjà été plantées. À cette fin, certains analystes et investisseurs affirment que même si la Fed mettait fin à son cycle de resserrement, les dommages à l’économie ont déjà été déclenchés. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. 