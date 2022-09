L’inflation et les problèmes de voyage en tête de l’agenda politique de l’automne

Les libéraux et les conservateurs se dirigent vers une confrontation à Ottawa cet automne sur les dossiers politiques les plus chauds de l’été, les deux partis prévoyant de prioriser des questions comme l’inflation et les problèmes de voyage.

Après un été d’examen minutieux du chaos dans les aéroports et les bureaux des passeports, ainsi que de la pression économique continue ressentie par les familles en raison de la hausse du coût de la vie et de l’inflation, le fondateur de Nanos Research, Nik Nanos, dit qu’il s’attend à une « Chambre des communes laide et énervée cette tomber.”

Dans une interview à la période des questions de CTV, Nanos a déclaré que ce serait particulièrement le cas si le favori présumé à la direction conservatrice, Pierre Poilievre, gagnait le 10 septembre. La Chambre des communes devrait reprendre le 19 septembre.

Bien que le député de longue date soit peut-être le mieux placé pour arriver en tête une fois tous les bulletins de vote comptés la semaine prochaine – et qu’il s’en est pris obstinément aux libéraux tout au long de la course sur ces questions lors des arrêts de campagne et dans des vidéos de médias sociaux très diffusées – indépendamment de qui gagne, le nouveau visage à la tête de l’Opposition officielle mettra la pression sur les libéraux face à ces questions brûlantes.

C’est parce que, selon Nanos, en l’absence d’action, les libéraux sont vulnérables.

“Quand nous regardons notre suivi hebdomadaire sur ce qui inquiète les Canadiens, vous savez qu’il y a en fait une égalité à quatre. Il n’y a généralement qu’une ou deux choses qui inquiètent les Canadiens”, a déclaré Nanos, citant les emplois, la hausse du coût de la vie. , les soins de santé et l’environnement comme principaux sujets de préoccupation. “C’est comme si rien n’allait.”

Le sondeur a déclaré que dans ces situations, c’est généralement le gouvernement en place qui subit le plus gros de l’impact.

“Pensez-y de cette façon… Si vous ne pouvez pas payer le loyer, qu’avez-vous à perdre en votant pour quelqu’un d’autre que le gouvernement en place? Rien et c’est ce à quoi les libéraux sont confrontés”, a déclaré Nanos.

À cet égard, le président du Parti conservateur, Rob Batherson, a déclaré qu’il était convaincu que plutôt que de se poser des questions sur l’unité post-leadership, les conservateurs se concentreraient carrément sur l’utilisation de problèmes comme l’inflation pour griller et éventuellement vaincre les libéraux.

“Le Parti conservateur du Canada – après une course à la direction très vigoureuse avec beaucoup d’opinions fortes exprimées – une fois que ce nouveau chef sera choisi… l’accent sera mis sur : qui est le chef et l’équipe qui peut remplacer les libéraux ?” a déclaré dimanche le président du Parti conservateur, Rob Batherson, lors d’une entrevue à la période des questions de CTV.

«Quand vous regardez à l’extérieur du Parti conservateur du Canada, qu’est-ce qui motive l’opinion publique chez les Canadiens? Et c’est le fait que tout est plus cher. C’est le fait que nos bureaux des passeports ont été transformés en terrains de camping, l’aéroport Pearson est une honte internationale et les gens veulent un changement de gouvernement », a déclaré Batherson.

LES LIBÉRAUX ONT L’INTENTION DE PRIORISER

Conscient que ces questions continuent de figurer en tête de l’ordre du jour et probablement désireux de contrer les critiques à venir des conservateurs, un ministre libéral de premier plan a déclaré à la période des questions de CTV que ces points de pression figureront parmi leurs principales priorités pour la session d’automne, avec des plans pour aplanir leur approche lors de la retraite du cabinet de la semaine prochaine.

Selon le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, l’inflation et l’amélioration de la prestation des services aux Canadiens seront des priorités pour les libéraux cet automne, en plus de leur engagement continu à lutter contre les changements climatiques.

Entre mardi et jeudi la semaine prochaine, le cabinet du premier ministre Justin Trudeau se réunira à Vancouver pour discuter de ce que les ministres ont entendu au cours de l’été et élaborer une stratégie pour répondre aux préoccupations des Canadiens lors de la prochaine session parlementaire d’automne.

La semaine dernière, les ministres fédéraux chargés de corriger ce que les libéraux ont reconnu comme des retards « inacceptables » dans les passeports, les aéroports et l’immigration se sont manifestés et ont fait un effort pour assumer une partie de leur rôle dans le chaos, affirmant que même si la situation commençait à s’améliorer, ils s’engagent à continuer à travailler jusqu’à ce que les problèmes systémiques soient résolus.

En ce qui concerne la hausse du coût de la vie et l’inflation, LeBlanc a dit qu’il pense que le gouvernement doit faire plus.

“Toute la question de l’abordabilité est une énorme priorité pour nous, et nous pensons qu’elle doit l’être”, a déclaré LeBlanc, sans donner de détails.

Nanos a averti que les libéraux doivent modifier leur message réflexif sur les mesures d’abordabilité déjà prises et sur le fait que l’inflation est un problème mondial, afin de mieux répondre à la pression ressentie à la maison, que ce soit à la pompe ou à l’épicerie.

“Ils doivent entrer dans le jeu et ils doivent être proactifs. Vous savez quoi, si vous ne pouvez pas payer les factures, il est inacceptable que le gouvernement baisse les bras et dise qu’il ne peut rien faire”, Nanos a dit. “Les gens veulent de l’action, et ils veulent aussi de l’empathie.”