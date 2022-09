L’inflation et les pénuries de personnel en garderie contribuent à une crise de la garde d’enfants

Début août, au Sénat, deux jours seulement avant que les législateurs votent en faveur de l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, quatre hauts responsables démocrates sont sortis pour déplorer ce qu’ils pensaient être la plus grande omission du projet de loi : la garde d’enfants.

“Nous ne pouvons pas simplement voter sur ce paquet et l’appeler un jour”, a déclaré la sénatrice Patty Murray (D-WA). « Notre système de garde d’enfants n’est pas seulement étiré; elle est cassée.”

Moins de deux mois plus tard, l’étendue de cette rupture est plus claire que jamais. Les écoles publiques sont entièrement rouvertes et la plupart des restrictions de l’ère de la pandémie sont assouplies. Mais les conditions de travail des familles avec des enfants qui ont besoin de services de garde ne reviennent pas à la normale. Tant pour les travailleurs que pour les parents, les tendances déjà sombres en matière de garde d’enfants n’ont fait qu’empirer depuis la pandémie a commencé : les coûts des programmes ont augmenté, tandis que les listes d’attente dans plusieurs États se comptent par dizaines de milliers.

Malgré les longues listes d’attente, près de 90 000 personnes de moins travaillent dans l’industrie de la garde d’enfants aujourd’hui par rapport à février 2020. De nombreuses garderies disent qu’elles perdent des travailleurs parce qu’il est devenu impossible de rivaliser avec la hausse des salaires et des avantages offerts par de grandes entreprises comme Amazon, Target, Starbucks et McDonald’s.

La pandémie, remplie de parents travaillant sur Zoom alors que leurs enfants criaient en arrière-plan, a alimenté une plus grande reconnaissance de la crise de la garde d’enfants – et la nécessité pour le gouvernement de faire quelque chose à ce sujet. Les femmes dans l’ensemble et les électeurs à forte tendance républicaine disent qu’ils seraient plus susceptibles de voter pour un candidat qui soutient l’investissement dans la garde d’enfants pour la rendre plus accessible et abordable. La garde d’enfants demeure l’une des dépenses les plus importantes des familles de travailleurs, avec des coûts moyens dépassant 10 000 $ par année.

Des données récentes sur l’emploi suggèrent que le manque de services de garde d’enfants accessibles freine la reprise économique. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, est allé jusqu’à dire en août qu’il croyait que “la raison numéro 1 ou numéro 2 dans tout le pays pour laquelle nous manquons de main-d’œuvre est que nous n’avons pas de garderies adéquates”.

Les défenseurs promettent de continuer et les législateurs démocrates disent qu’ils donneront la priorité à l’agenda fédéral — mais ils l’ont déjà promis.

La garde d’enfants a fait face à une crise pendant la pandémie – et ce n’est pas fini

L’industrie de la garde d’enfants ne tenait qu’à un fil avant le Covid-19. Fin 2018, le groupe de réflexion libéral Center for American Progress a déterminé que la moitié des Américains vivaient dans des «déserts de garde d’enfants» – des zones où il n’existe qu’une seule option de garde d’enfants pour trois enfants ayant besoin de soins. Le nombre de centres et de fournisseurs de services de garde à domicile, déjà rares, diminuait et les coûts avaient augmenté deux fois plus vite que l’inflation globale depuis les années 1990. Les travailleuses en garderie ont également survécu avec des salaires très bas et souvent sans avantages sociaux.

Mais pendant la pandémie, plusieurs facteurs ont exacerbé ces tendances, notamment les pénuries de personnel, l’augmentation des coûts des fournitures de santé et de sécurité et la diminution du nombre d’enfants fréquentant l’école à temps plein. Alors que le roulement du personnel avait été un problème au cours des années précédentes, le secteur de la garde d’enfants a continué de perdre des travailleurs pendant la pandémie – et ils ne revenaient pas après que les vaccins soient devenus disponibles.

Entre décembre 2019 et mars 2021, au moins 8 899 garderies ont fermé dans 37 États et 6 957 garderies à domicile agréées ont fermé. Pour tenter d’éviter de nouvelles fermetures, le Congrès a autorisé 39 milliards de dollars pour l’aide à la garde d’enfants dans le cadre de son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars en 2021. Près de la moitié des prestataires ont déclaré avoir utilisé ces fonds pour rembourser la dette qu’ils ont contractée pendant la pandémie, et 92 pour cent ont déclaré que les subventions les avaient aidés à garder leurs programmes ouverts.

Mais trouver des travailleurs pour faire le travail hautement réglementé restait un défi. “Les jeunes femmes à la fin de l’adolescence et dans la vingtaine qui sont généralement attirées par le travail dans les garderies choisissent plutôt d’accepter des emplois d’assistantes administratives, de commis au détail et de caissiers de banque”, a rapporté le Washington Post l’été dernier. D’autres vétérans de l’industrie de la garde d’enfants sont complètement partis, avec des rapports anecdotiques de propriétaires de programmes indiquant que le personnel était attiré par les salaires et avantages plus élevés offerts par les détaillants et les chaînes de restauration rapide. Le salaire médian des travailleurs en garderie en 2021 était de 13,22 $ de l’heure.

Une nouvelle analyse du Center for the Study of Child Care Employment de l’UC Berkeley a révélé que l’emploi dans la garde d’enfants reste inférieur de 8,4% à ce qu’il était en février 2020.

Elena Montoya, chercheuse en politiques au centre UC Berkeley, a déclaré qu’il est difficile de trouver des données spécifiques pour savoir où vont les travailleurs de la garde d’enfants lorsqu’ils quittent l’industrie. « Nous savons que le chiffre d’affaires est vraiment élevé ; le Trésor national a publié l’année dernière un rapport sur la garde d’enfants dans lequel il estimait qu’il y avait un taux de roulement de 26 à 40 % », a-t-elle déclaré. “Et pour les assistants enseignants, cela peut atteindre 70 %.”

Comment la pénurie de services de garde affecte les familles et le marché du travail

Presque chaque semaine, des reportages provenant d’un endroit différent à travers les États-Unis détaillent comment se déroule une crise de la garde d’enfants. Une enquête publiée le mois dernier a révélé que le manque de services de garde d’enfants disponibles dans le Michigan – au moins 54 000 enfants sur des listes d’attente – était bien pire que ce que les décideurs de l’État avaient publiquement affirmé. Dans le Massachusetts, les dirigeants sont aux prises avec 8 000 places de garde d’enfants de moins que l’État n’en avait avant la pandémie. Dans une enquête auprès de près de 1 000 fournisseurs de services de garde d’enfants de Pennsylvanie, les répondants ont signalé plus de 7 000 postes vacants, contribuant à plus de 32 400 enfants de Pennsylvanie sur les listes d’attente.

Les statistiques sont similaires à l’échelle nationale. Dans une récente enquête menée par Care.com, plus de 60 % des parents ont déclaré que le coût de la garde des enfants était devenu plus élevé, et plus de la moitié ont déclaré y consacrer plus de 20 % du revenu de leur ménage.

Le First Five Years Fund, un groupe de défense des services de garde d’enfants, a signalé l’année dernière que les frais de garde d’enfants avaient augmenté plus rapidement que les autres dépenses familiales de base comme le logement et l’épicerie au cours des trois dernières décennies, et une analyse distincte de Child Care Aware a affirmé que la croissance de les prix des services de garde ont dépassé le taux d’inflation annuel en 2019 et 2020.

Les hausses de prix ne profitent guère aux travailleurs de l’industrie : leurs salaires corrigés de l’inflation ont en fait chuté entre 2012 et 2019, malgré une augmentation générale chez les autres travailleurs du secteur privé.

Pour faire face à la crise, les experts disent que les parents acceptent un deuxième emploi et concoctent des arrangements de garde d’enfants plus informels et souvent de moindre qualité.

Les dernières données publiées par le Bureau of Labor Statistics ont montré que les femmes continuent de revenir sur le marché du travail, le mois d’août marquant le 20e mois consécutif de croissance de l’emploi pour les femmes. Cependant, les femmes en tant que groupe ont toujours perdu 98 000 emplois depuis février 2020, bien que les hommes aient récupéré leurs pertes d’emplois à l’époque de la pandémie. Et les femmes noires, contrairement aux autres femmes, ont diminué leur participation au marché du travail depuis mai.

Les experts du travail disent que l’on ne sait pas ce qui est à l’origine du déclin de l’emploi des femmes noires, mais citent le paysage hautement concurrentiel de la garde d’enfants comme un facteur possible. En 2021, des chercheurs de l’Université de Columbia ont découvert que les familles noires, asiatiques et hispaniques étaient plus susceptibles d’être exposées aux fermetures de garderies que les familles blanches.

Que faire pour faire face à la crise

Pour résoudre la crise, la plupart des experts en politique conviennent que le gouvernement devra augmenter son soutien financier à l’industrie de la garde d’enfants. La société devrait également bénéficier à long terme de ces investissements, selon les chercheurs, car des études suggèrent des avantages académiques, économiques et émotionnels à long terme de l’éducation de la petite enfance.

Il existe simplement des limites du marché quant au montant supplémentaire qu’un programme peut facturer pour attirer et retenir du personnel. “Essayer de couvrir des salaires plus élevés avec des hausses de prix ne fait qu’augmenter le nombre de personnes retirant leurs enfants de la garde d’enfants en raison du coût”, a déclaré Matt Bruenig, fondateur du People’s Policy Project, un groupe de réflexion de gauche. “Ainsi, le seul véritable moyen d’augmenter la taille de la main-d’œuvre de garde d’enfants est d’augmenter les salaires sans augmenter les tarifs de garde d’enfants, ce qui nécessite une subvention publique.”

Bruenig a souligné les pays nordiques, où les subventions gouvernementales au secteur de la garde d’enfants constituent en moyenne environ 87 % des revenus du secteur. (Certains petits frais sont exigés des utilisateurs de services de garde à revenu élevé, ce qui représente les 13 % restants.) financement, et que les programmes subventionnés ont tendance à avoir des salaires plus élevés.

L’aide fédérale pour la garde d’enfants en cas de pandémie expire dans deux ans, et si les gouvernements ne peuvent pas remplacer ces dollars, les experts disent que la crise de l’approvisionnement s’aggraverait encore, car de nombreux fournisseurs ont utilisé l’aide fédérale pour offrir des augmentations de salaire ou des primes pour recruter ou retenir les enseignants. Au total, les 50 États et Washington, DC, seront confrontés à un précipice budgétaire de 48 milliards de dollars, à peine deux mois avant la prochaine élection présidentielle. Le Center for American Progress estime que les États-Unis pourraient perdre au moins la moitié de leur offre de services de garde agréés si le gouvernement fédéral n’intervenait pas avant cela.

“Il s’agit d’obtenir plus d’argent dans le système”, a déclaré Sarah Rittling, directrice exécutive du First Five Years Fund, à Vox. “En ce moment, vous ne faites que remanier les choses, et c’est l’une des raisons pour lesquelles cela [$48 billion] falaise est si répandue dans nos esprits.

Une autre façon d’aborder l’offre de main-d’œuvre, comme l’a récemment soutenu le journaliste et commentateur Matt Yglesias, serait de permettre plus d’immigration pour les travailleurs de la garde d’enfants – mais il y a peu de soutien pour cette idée parmi les défenseurs de la garde d’enfants qui espèrent voir les salaires augmenter, ou de beaucoup du Parti républicain, aussi sceptique à l’égard de l’immigration que des subventions.

En 2021, le plan Build Back Better du président Joe Biden comprenait des dispositions visant à garantir des services de garde d’enfants abordables en augmentant les subventions fédérales, et en novembre 2021, la Chambre a approuvé le projet de loi, qui comprenait un investissement de 390 milliards de dollars dans le système de soins de la petite enfance. Les défenseurs ont déclaré que les investissements seraient suffisants pour atteindre neuf familles de travailleurs sur 10 avec des enfants de 5 ans et moins.

Mais la version sénatoriale du projet de loi, présentée par Murray, n’a pas pu gagner du terrain car le sénateur Joe Manchin (D-WV) a exprimé ses inquiétudes quant à la taille globale du projet de loi. Même une version considérablement réduite du projet de loi sur la garde d’enfants que Murray a essayé d’introduire au printemps dernier avec le sénateur Tim Kaine (D-VA) n’a pas pu déplacer Manchin. (Il y avait aussi des préoccupations structurelles avec la proposition des démocrates, car Bruenig a noté que sa conception des subventions aurait probablement augmenté les prix pour les familles de la classe moyenne et supérieure.)

Maintenant que la loi sur la réduction de l’inflation a été adoptée sans aucune disposition sur la garde d’enfants, les dirigeants réfléchissent à nouveau à la manière d’avancer sur la question.

Rittling, du First Five Years Fund, a déclaré que les défenseurs envisagent les crédits et les négociations sur les dépenses omnibus de fin d’année comme des opportunités de pousser à davantage de dépenses pour la garde d’enfants. “Ces morceaux sont en train de se préparer en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Nous avons beaucoup d’élan et de raisons, franchement, pour que le Congrès se lève et aborde les problèmes.”

Une possibilité probable consiste à augmenter les investissements dans la subvention globale pour le développement des services de garde d’enfants (CCDBG), un programme fédéral visant à réduire les frais de garde d’enfants pour les familles à faible revenu. Il existe déjà un soutien bipartite pour augmenter les investissements dans le programme, qui a longtemps été massivement sous-financé ; seule une infime partie de ces familles éligibles reçoivent effectivement une aide.

Pourtant, augmenter le financement du CCDBG ne suffirait pas, car cela ignore la crise des coûts et de l’accès pour les familles de la classe moyenne et ne fait pratiquement rien pour remédier aux bas salaires des éducatrices en garderie.

Pour vraiment faire une brèche, les dirigeants vont devoir s’attaquer à l’offre de services de garde ainsi qu’à ses coûts.