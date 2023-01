L’inflation et les dépenses de consommation aux États-Unis ont diminué en décembre, selon de nouveaux chiffres

La jauge d’inflation préférée de la Réserve fédérale s’est encore relâchée en décembre et les dépenses de consommation ont chuté – la dernière preuve que la série de hausses de taux d’intérêt de la Fed ralentit l’économie.

Le rapport de vendredi du département du Commerce a montré que les prix avaient augmenté de 5% le mois dernier par rapport à l’année précédente, contre une augmentation de 5,5% d’une année sur l’autre en novembre. C’était la troisième chute consécutive.

Les dépenses de consommation ont chuté de 0,2 % de novembre à décembre et ont été révisées à la baisse pour afficher une baisse de 0,1 % d’octobre à novembre. Les ventes de vacances de l’année dernière ont été lentes pour de nombreux détaillants, et les chiffres globaux des dépenses pour les deux derniers mois de 2022 ont été les plus faibles en deux ans.

Le recul des dépenses de consommation sera probablement bien accueilli par les responsables de la Fed, qui cherchent à refroidir l’économie en rendant les prêts de plus en plus chers. Pourtant, la baisse de l’inflation en glissement annuel correspond aux perspectives de la Fed et ne devrait pas modifier les attentes selon lesquelles la banque centrale augmentera son taux directeur d’un quart de point la semaine prochaine.

Sur une base mensuelle, l’inflation n’a augmenté que de 0,1 % de novembre à décembre pour un deuxième mois consécutif. Les prix de l’énergie ont chuté de 5,1 % et le coût global des biens a également chuté.

Les prix « de base », qui excluent les coûts volatils des aliments et de l’énergie, ont augmenté de 0,3 % de novembre à décembre et de 4,4 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’une année sur l’autre était en baisse par rapport à 4,7% en novembre, bien qu’il soit toujours bien supérieur à l’objectif de 2% de la Fed.

Pas le chiffre “officiel” de l’inflation

Les chiffres de vendredi sont distincts des données d’inflation plus connues qui proviennent de l’indice des prix à la consommation. L’IPC, qui a été publié plus tôt ce mois-ci, a également montré une décélération constante.

La Fed cherche à ralentir les dépenses, la croissance et la flambée des prix qui tourmentent le pays depuis près de deux ans. Son taux directeur, qui touche de nombreux prêts à la consommation et aux entreprises, se situe maintenant dans une fourchette de 4,25 % à 4,5 %, alors qu’il était proche de zéro en mars dernier. Bien que l’inflation ait ralenti, la plupart des économistes disent qu’ils pensent que la médecine dure de la Fed fera basculer l’économie dans une récession cette année.

REGARDER | Un tiers du monde devrait basculer dans la récession cette année : Un tiers de l’économie mondiale entre en récession cette année (FMI) Le Fonds monétaire international avertit que jusqu’à un tiers de l’économie mondiale risque une récession pure et simple en 2023, car les trois plus grandes économies, les États-Unis, l’UE et la Chine, ralentissent toutes simultanément.

La Fed est dans une position de plus en plus délicate. Le président Jerome Powell a souligné que la banque centrale prévoyait de continuer à relever son taux directeur et de le maintenir élevé, potentiellement jusqu’à la fin de l’année. Pourtant, cette politique peut devenir intenable si une forte récession s’installe.

Les données de vendredi pourraient accroître les craintes que le principal moteur de l’économie, la volonté du consommateur américain de continuer à dépenser librement, commence à se fissurer sous le poids de la hausse des prix et des taux d’intérêt.

Jeudi, le gouvernement a signalé que l’économie avait connu une croissance saine au cours des trois derniers mois de l’année dernière, mais qu’une grande partie de l’expansion était due à des facteurs ponctuels : le déficit a diminué.

En revanche, les dépenses de consommation au cours du trimestre octobre-décembre dans son ensemble ont faibli par rapport au trimestre précédent, et l’investissement des entreprises a fortement chuté. Dans l’ensemble, l’économie a progressé à un taux annuel de 2,9 % au cours du trimestre d’octobre à décembre, en légère baisse par rapport à un rythme de 3,2 % au trimestre précédent.

Si les consommateurs restent moins disposés à augmenter leurs dépenses, les marges bénéficiaires des entreprises diminueront et beaucoup pourraient réduire leurs dépenses. Cette tendance pourrait éventuellement conduire à des vagues de licenciements. Les économistes de Bank of America ont prévu que l’économie augmentera légèrement au cours des trois premiers mois de cette année, mais se contractera ensuite au cours des trois trimestres suivants.

Des consommateurs plus économes menaceraient d’envoyer l’économie en récession. Mais ils peuvent aussi aider à réduire l’inflation. Les entreprises ne peuvent pas continuer à augmenter les prix si les Américains ne paient pas les coûts plus élevés.

La semaine dernière, le livre beige de la Réserve fédérale, un rassemblement de rapports anecdotiques d’entreprises à travers le pays, a déclaré: “De nombreux détaillants ont noté une difficulté accrue à faire face aux augmentations de coûts, suggérant une plus grande sensibilité aux prix de la part des consommateurs.”

Une série de grandes entreprises, principalement dans le secteur de la technologie, ont annoncé des licenciements massifs ces derniers mois, alimentant les inquiétudes quant à l’approche d’une récession. Mais ces suppressions d’emplois n’ont pas encore été suffisantes pour augmenter le taux de chômage, qui reste à son plus bas niveau depuis un demi-siècle.

En fait, le nombre de personnes demandant des allocations de chômage – un indicateur des licenciements – a diminué la semaine dernière à 186 000, un niveau très bas historiquement. Et Walmart, le plus grand employeur du pays, a déclaré qu’il augmenterait son salaire minimum, de 12 $ US à 14 $ US de l’heure, pour l’aider à garder et à attirer des travailleurs.