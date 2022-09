L’inflation et le travail hybride ont fait monter en flèche la demande d’espace de travail flexible, selon WeWork

Les pressions inflationnistes mondiales poussent les entreprises à être “plus agiles” avec leurs portefeuilles immobiliers d’entreprise, selon WeWork.

“Cela … a obligé les entreprises à rechercher la flexibilité dans la gestion et la réflexion sur leur espace de travail”, a déclaré Samit Chopra, président international et directeur de l’exploitation de la société de coworking.

“Ce qui est bien sûr guidé par une révolution dans toute la culture du travail et le phénomène de travail hybride qui s’est produit ces derniers mois.”

S’adressant à “Street Signs Asia” de CNBC mardi, Chopra a déclaré que, alors que les entreprises tentent de ramener les employés à domicile dans l’espace de travail, elles se concentrent sur la création d’un engagement et d’une “culture collaborative”.

“Cela a donc conduit de nombreuses entreprises, grandes et petites, entreprises clientes, indépendants, start-ups … à regarder le secteur de l’espace flexible et des entreprises telles que WeWork beaucoup plus favorablement que nous ne l’avons vu il y a, disons, trois ans, ” il ajouta.

“Ce que cela a fait… c’est que cela a fait monter en flèche la demande d’espace de travail flexible pour nous à travers le monde.