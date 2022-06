L’inflation et le marché du travail tendu pourraient conduire à des augmentations de salaire: expets

La combinaison d’un marché du travail très concurrentiel et d’un coût de la vie toujours en hausse conduira probablement plus d’entreprises à augmenter les salaires des employés cette année, selon les experts.

Selon l’économiste de RBC, Claire Fan, compte tenu de l’environnement de travail actuel, « les gains salariaux pourraient encore s’accélérer ».

« La demande élevée de travailleurs se heurte fermement à une offre limitée et les entreprises devront faire ce qu’elles peuvent pour être compétitives dans un environnement extrêmement concurrentiel. Et cela inclut l’augmentation des salaires », a-t-elle déclaré.

Le dernier rapport sur l’emploi au Canada a révélé que les gains salariaux pour les travailleurs permanents ont atteint 4,5 % en mai. Lorsque l’on tient compte de la flambée des prix à la consommation, ces gains ne signifient pas grand-chose, mais ils s’éloignent de la stagnation des salaires que le Canada a connue.

Les grandes banques canadiennes font partie des entreprises qui ont annoncé des augmentations de la rémunération des employés au cours des derniers mois. La Banque Canadienne Impériale de Commerce est l’une des dernières à le faire.

Comme ses rivales, la CIBC se prépare à augmenter son salaire de base de 3 % en juillet. Il cible les travailleurs des six premiers niveaux de la banque, principalement ceux qui interagissent régulièrement avec les clients en face à face ou par le biais de la technologie.

La banque augmente également son salaire minimum de 17 $ à 20 $ le mois prochain.

« Ce sont eux qui ressentent le plus l’impact de l’inflation », a déclaré le PDG de la CIBC, Victor Dodig, lors d’une entrevue.

En plus de l’augmentation du salaire minimum de 3 $, la CIBC prévoit de porter ce montant à 25 $ d’ici 2025. Dodig dit que la banque « prévoit de s’en tenir à cet objectif ».

Et il ne croit pas que les augmentations salariales auront un quelconque effet négatif sur le résultat net de la CIBC.

Alors que les bénéfices des entreprises ont augmenté de 29 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, Fan pense que de nombreuses entreprises peuvent absorber les augmentations de salaire.

« Les entreprises devraient disposer d’une certaine marge de manœuvre pour résister à des salaires plus élevés compte tenu de la demande extrêmement élevée des consommateurs en ce moment, qui devrait continuer à soutenir la production des entreprises, au moins jusqu’à la fin de l’année », a-t-elle déclaré.

Stephanie Ross, directrice des études sur la main-d’œuvre à l’Université McMaster, croit que les augmentations de salaire sont « inévitables » dans le climat actuel.

« Les employeurs vont devoir assumer plus de risques qu’ils ne l’ont été s’ils veulent faire face à toutes les interruptions de services et de chaînes d’approvisionnement que nous avons constatées », a-t-elle déclaré. « C’est franchement un grand changement par rapport aux 40 dernières années, où les stratégies de croissance économique de nombreux pays et entreprises reposaient sur les bas salaires et le travail précaire. »

Elle prévient cependant qu’il y aura des effets négatifs importants sur les travailleurs, comme des mises à pied, si la Banque du Canada dégonfle trop l’économie par des hausses de taux d’intérêt.

Les augmentations de salaire sont l’une des variables que la banque centrale surveille lorsqu’elle décide de combien elle va augmenter les taux d’intérêt le mois prochain et au-delà.

La Banque du Canada a augmenté son taux d’intérêt directeur d’un demi-point de pourcentage à deux reprises au cours des derniers mois, le portant à 1,5 % en juin, dans le but de maîtriser l’inflation hors de contrôle du pays, qui se situe maintenant à 6,8 %. .

Alors que la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage mercredi dernier, certains économistes ont le sentiment que la banque centrale du Canada pourrait emboîter le pas en juillet, tandis que d’autres s’attendent à un autre demi-point de pourcentage.

Si l’inflation parvient à se rapprocher de la cible de 2 % de la Banque du Canada, c’est là que Fan s’attend à ce que la croissance des salaires finisse par tendre vers.

« La Banque du Canada, tout comme la Fed américaine, a estimé que l’environnement économique actuel était une demande excédentaire, et c’est également vrai pour les conditions du marché du travail », a déclaré Fan.

« Une politique monétaire plus stricte aidera à absorber cette demande excédentaire et à rétablir un certain équilibre sur les marchés du travail, de sorte que l’offre de travailleurs ait le temps de se rattraper, et la croissance des salaires pourra alors être normalisée à des niveaux proches de la fourchette cible. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juin 2022.