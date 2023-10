Le logement est devenu le deuxième sujet de préoccupation des Canadiens, après l’inflation, selon le suivi hebdomadaire effectué par Nanos Research.

La société de sondage suit chaque semaine les sujets de préoccupation spontanés des Canadiens. Au 13 octobre, 18,3 pour cent des Canadiens interrogés ont déclaré que l’inflation était leur principal sujet de préoccupation, suivis de 14 pour cent qui ont cité le logement et 11 pour cent qui ont cité l’emploi et l’économie. La dernière fois que Nanos a suivi les Canadiens sur leurs principales préoccupations, l’environnement est arrivé au deuxième rang, juste derrière l’inflation.

Cependant, en octobre, alors que les Canadiens continuaient à faire face à des difficultés financières généralisées, les préoccupations environnementales ont glissé au cinquième rang de la liste, avec seulement 7,9 pour cent des répondants déclarant qu’il s’agissait de leur priorité absolue, comparativement à 13,8 pour cent en septembre.

Les soins de santé sont à peine plus élevés que l’environnement sur la liste des priorités des Canadiens ce mois-ci, avec 8,4 pour cent des Canadiens le citant comme leur principal sujet de préoccupation.

« Ces (problèmes) ont connu une tendance à la baisse au cours des quatre à huit dernières semaines, alors que les Canadiens se concentrent de plus en plus sur les problèmes économiques, le logement et l’inflation étant essentiellement en tête de liste », a déclaré Nik Nanos, sondeur officiel de CTV et Nanos Research. fondateur, dans une entrevue avec Trend Line de CTV News.

LA CONFIANCE EN TEMPS DE CRISE

Le Canada est au milieu de ce que de nombreux experts ont qualifié de crise du logement, les Canadiens étant confrontés à des coûts de logement élevés en raison de la hausse des prix de l’immobilier au cours de la dernière décennie et de la forte baisse des options de location.

Un récent rapport du Centre canadien de politiques alternatives révèle qu’aucune personne gagnant le salaire minimum n’a pu louer un appartement moyen l’année dernière sans consacrer plus du tiers de son revenu au logement.

Et une analyse publiée en mai par la Société canadienne d’hypothèques et de logement a révélé que le Canada a le niveau d’endettement des ménages le plus élevé du G7, les hypothèques représentant environ les trois quarts de la dette des ménages ici.

Le logement étant actuellement la principale source d’angoisse parmi les Canadiens, Nanos a demandé à quel parti les électeurs faisaient le plus confiance pour résoudre ce problème.

À l’heure actuelle, un plus grand nombre de Canadiens choisiraient le NPD plutôt que tout autre parti en matière de politique de logement abordable, à 26 pour cent, suivi par les conservateurs, à 25 pour cent, et les libéraux, à 16 pour cent. Jusqu’à 19 pour cent ne font confiance à aucun parti et 6 pour cent n’en sont pas sûrs.

« Donc, je suppose que si vous additionnez tout cela, un Canadien sur quatre dit: ‘La vérole est sur vous tous. Nous ne faisons confiance à personne ou ne savons pas à qui faire confiance sur le front du logement' », a déclaré Nanos.

Bien que le logement soit le principal sujet de préoccupation des Canadiens et que le NPD soit le parti le plus fiable pour s’en occuper, les néo-démocrates citent toujours un programme national d’assurance-médicaments comme l’élément principal de leur plateforme.

« Il semble que le NPD souhaite se concentrer fermement sur les questions de soins de santé », a déclaré Nanos. « Ils avaient un régime de soins dentaires juste avant qu’ils ne réussissent à l’adopter, et Jagmeet Singh est sorti de son congrès et a déclaré qu’il voulait se concentrer sur l’assurance-médicaments. »

Le logement semble être la deuxième priorité du parti. Dans sa plateforme actuelle, le NPD promet de créer « au moins 500 000 logements abordables et de qualité » au cours des 10 prochaines années, d’exonérer la partie fédérale de la TPS/TVH sur la construction de nouveaux logements locatifs abordables et de réintroduire 30 000 logements locatifs abordables. d’un an aux prêts hypothécaires assurés par la SCHL sur les maisons d’entrée de gamme destinés aux acheteurs d’une première maison.

Le parti a également promis de doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une maison à 1 500 $ et d’introduire une taxe de 20 pour cent sur les acheteurs étrangers sur la vente de maisons à des personnes qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents.

Bien qu’ils soient à la traîne du NPD dans le sondage Nanos en ce qui concerne la confiance des électeurs sur la question du logement, les conservateurs et les libéraux ont fait des promesses en matière de logement un élément important de leur programme électoral.

Les libéraux promettent d’établir un programme de location avec option d’achat et d’engager 1 milliard de dollars en prêts et subventions pour développer des projets de location avec option d’achat.

Le parti promet également d’introduire un compte d’épargne pour premier logement libre d’impôt avec un plafond de 40 000 $ pour les personnes de moins de 40 ans ; doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison, le faisant passer de 5 000 $ à 10 000 $ ; réduire de 25 pour cent le prix exigé par la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour l’assurance hypothécaire; augmenter le financement du Fonds national de co-investissement pour le logement de 2,7 milliards de dollars sur quatre ans ; et interdire temporairement toute nouvelle propriété étrangère dans le secteur immobilier canadien, entre autres choses.

Dans le cadre du remaniement ministériel de juillet, le gouvernement libéral a fusionné le dossier du logement avec celui des infrastructures pour créer le nouveau ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, et le député de la Nouvelle-Écosse, Sean Fraser, est sorti du remaniement en tant que nouveau ministre responsable du logement. Nanos a déclaré que cette décision était probablement une tentative des libéraux d’être plus compétitifs en matière de logement.

« (Cela) témoigne probablement de la volonté des libéraux de jeter les bases de leur engagement dans le dossier du logement afin de ne pas se faire marteler ou être désavantagés par rapport aux néo-démocrates et aux conservateurs », a déclaré Nanos.

Les promesses des conservateurs en matière de logement semblent être centrées sur la proposition du parti Building Homes Not Bureaucracy Act. Selon une annonce faite le 14 septembre, la loi obligerait les villes à augmenter le nombre de logements construits de 15 pour cent chaque année, ce qui s’ajouterait à l’objectif de l’année précédente.

Il accorderait également une prime à la construction aux municipalités dont l’augmentation du nombre de logements achevés dépasse 15 pour cent ; suspendre le financement des transports en commun et des infrastructures aux villes jusqu’à ce qu’elles aient construit suffisamment de logements à haute densité autour des gares de transport en commun ; supprimer la TPS sur les maisons neuves dont le prix de location est inférieur à la valeur marchande ; et répertorier environ 5 550 bâtiments appartenant au gouvernement fédéral – soit 15 pour cent de tous les bâtiments appartenant au gouvernement – ​​qui seront transformés en logements abordables.



Regardez l’épisode complet de Trend Line dans notre lecteur vidéo en haut de cet article. Vous pouvez également écouter dans notre lecteur audio ci-dessous, ou partout où vous obtenez vos podcasts. Le prochain épisode sort le mercredi 1er novembre.





MÉTHODOLOGIE



Chaque semaine, Nanos mesure le pouls politique des électeurs canadiens grâce à des centaines de sondages téléphoniques. Les données sont basées sur des entretiens aléatoires avec 1 000 consommateurs canadiens (recrutés par un échantillon de lignes terrestres et cellulaires RDD), en utilisant une moyenne mobile sur quatre semaines de 250 répondants chaque semaine, âgés de 18 ans et plus. L’échantillon aléatoire de 1 000 répondants peut être pondéré à l’aide des données du dernier recensement du Canada. Les entretiens sont compilés en une moyenne mobile de quatre semaines de 1 000 entretiens où chaque semaine, le groupe de 250 entretiens le plus ancien est supprimé et un nouveau groupe de 250 entretiens est ajouté.



Une enquête aléatoire menée auprès de 1 000 répondants au Canada est précise à 3,1 points de pourcentage, plus ou moins, 19 fois sur 20.



En savoir plus sur la méthodologie de suivi politique et des problèmes de Nanos https://nanos.co/dataportal/nanos-tracking-methodology/



Avec des fichiers de La Presse Canadienne