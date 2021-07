Le haussier de longue date du marché, Phil Orlando, se prépare à une période difficile car Wall Street a atteint un « point d’inflexion » critique.

Le stratège en chef des marchés actions de Federated Hermes blâme la dynamique du risque. Non seulement Orlando considère une inflation plus élevée que prévu et la variante delta de Covid-19 comme des problèmes flagrants, mais il s’inquiète également de l’incertitude entourant la politique monétaire et budgétaire.

« Nous entrons dans ce qui est historiquement une période saisonnière agitée, et nous avons un tas de choses qui se réunissent en même temps », a-t-il déclaré lundi à « Trading Nation » de CNBC. « Nous avons cette inflation galopante. Nous avons des questions sur ce que la Réserve fédérale va faire en termes de politique. Nous avons ce problème de plafond de la dette qui arrive à la fin de cette semaine. »

Il semble que Wall Street ne partage pas son inquiétude. Lundi, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow ont clôturé à des sommets historiques. L’activité record intervient un jour avant que la Réserve fédérale ne se prépare à se réunir pour sa réunion politique.

Orlando, qui supervise 625 milliards de dollars d’actifs sous gestion, suggère que les investisseurs seront bientôt réveillés.

« Le marché boursier s’est incroyablement bien comporté. Il a littéralement doublé depuis le creux de la pandémie – en mars il y a un an », a noté Orlando, qui prévient que les valorisations sont mousseuses.

Le S&P 500 est en hausse de 18 % depuis le début de l’année. Selon Orlando, l’indice est sensiblement vulnérable à un recul de 5 % à 8 % au cours des deux prochains mois. Son objectif de fin d’année S&P 500 est de 4 500. L’indice a clôturé à 4 422,30 lundi.

« Nous sommes à moins de 100 points de notre objectif annuel », a-t-il déclaré. « Notre point de vue est qu’il pourrait y avoir une certaine volatilité ou une certaine baisse alors que le marché se consolide en quelque sorte autour de toutes ces préoccupations et problèmes. »

Étant donné qu’Orlando estime que les fondamentaux économiques et de marché sous-jacents sont assez solides, il utiliserait la faiblesse comme une opportunité d’achat. Son groupe de marché préféré est la valeur des grandes capitalisations nationales, en mettant l’accent sur les valeurs financières, énergétiques et de consommation discrétionnaire.

« Ce sont ces actions cycliques que nous avons laissées pour mortes au printemps 2020 », a déclaré Orlando. « Il [the recession] a pris fin en avril de l’année dernière, et maintenant le marché doit rattraper le prix de ces gains de revenus et de bénéfices très puissants que nous constatons. »

