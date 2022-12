L’inflation et la récession sont les craintes les plus importantes pour les Canadiens en 2023 : sondage

Un sondage de fin d’année réalisé par Léger a révélé qu’un quart à un tiers des Canadiens ont déclaré dépenser moins pour les dépenses des Fêtes cette année qu’en 2021, la hausse de l’inflation et une éventuelle récession étant en tête de liste des plus grandes inquiétudes des Canadiens pour 2023.

Le sondage Léger de décembre, mené pour le compte de BNN Bloomberg et RATESDOTCA, a interrogé 1 526 Canadiens sur leurs dépenses des Fêtes cette année, ainsi que sur l’impression qu’ont les Canadiens de 2022 dans son ensemble et sur leurs perspectives pour 2023.

Les Canadiens étaient généralement plus susceptibles de déclarer des dépenses à peu près identiques à celles de l’année dernière pour les vacances, comparativement à ceux qui ont dépensé plus ou moins, allant de 26 à 49 % selon la catégorie.

Cependant, dépenser moins était beaucoup plus courant que dépenser plus.

Un tiers des Canadiens ont déclaré qu’ils dépensaient moins en voyages cette année qu’en 2021, avec seulement 26 % déclarant qu’ils dépensaient à peu près la même chose et 11 % déclarant qu’ils dépensaient plus.

Les répondants pouvaient choisir qu’une catégorie ne s’appliquait pas à eux ou qu’ils ne savaient pas, les voyages et l’alcool étant les deux sections qui avaient la plus grande partie de ces réponses.

La catégorie dans laquelle le pourcentage le plus élevé de Canadiens ont déclaré qu’ils dépenseraient plus cette année était la nourriture, 19 % déclarant dépenser plus qu’en 2021 – encore beaucoup moins que les 49 % qui ont déclaré dépenser à peu près la même chose et les 26 pour cent qui ont dit qu’ils dépensaient moins.

Seulement 7 % des Canadiens interrogés ont déclaré qu’ils dépensaient plus cette année en divertissement, contre 40 % qui ont déclaré dépenser à peu près la même chose et 35 % qui ont déclaré dépenser moins en divertissement qu’en 2021.

Les personnes âgées de 55 ans et plus étaient généralement les moins susceptibles de déclarer dépenser plus dans n’importe quelle catégorie de dépenses de vacances cette année, les personnes âgées de 18 à 34 ans étant les plus susceptibles de dépenser plus par rapport à 2021.

Environ 15 % des personnes âgées de 18 à 34 ans ont déclaré qu’elles dépensaient davantage pour le divertissement cette année, par exemple, contre seulement 2 % des personnes âgées de 55 ans et plus.

En général, les répondants du Québec étaient les moins susceptibles de déclarer des dépenses inférieures à 2021 dans toutes les catégories. Par exemple, dans la catégorie sur l’hébergement d’amis et de famille, toutes les autres provinces incluses avaient un pourcentage allant de 30 à 35 % qui ont choisi de payer moins cher, tandis que seulement 20 % des répondants du Québec ont choisi cette option.

Environ 45 % des Albertains ont déclaré qu’ils dépensaient moins en cadeaux et en voyages cette année, comparativement à la moyenne nationale de 33 % pour les deux catégories.

L’enquête comprenait également des comparaisons avec 1 000 Américains à qui on avait posé les mêmes questions.

Dans l’ensemble, les Canadiens étaient plus susceptibles de déclarer avoir dépensé moins pour les vacances cette année que les Américains. La plus grande différence concernait les dépenses de divertissement, où 35 % des Canadiens ont déclaré qu’ils dépensaient moins, comparativement à seulement 23 % des Américains interrogés.

2022 VERSUS 2023 — PRÉOCCUPATIONS POUR L’AVENIR

Un peu moins du tiers des Canadiens interrogés ont déclaré avoir trouvé 2022 pire que 2021, 21 % disant que c’était mieux et 46 % déclarant que c’était à peu près la même chose.

Il y avait une relation claire entre l’âge et la perception de l’année. Les personnes âgées de 18 à 34 ans étaient plus susceptibles de déclarer qu’elle était meilleure qu’en 2021, à 27 %, et moins susceptibles de déclarer qu’elle était pire, avec 21 %. À l’opposé de l’échelle, seulement 17% des personnes âgées de 55 ans et plus ont déclaré que 2022 était meilleure que 2021, tandis que 35% ont déclaré qu’elle était pire que 2021.

Cependant, les Canadiens étaient plus susceptibles d’être optimistes que pessimistes quant à l’avenir global. Environ 34% ont déclaré qu’ils pensaient que 2023 serait meilleure que 2022, 40% déclarant qu’ils pensaient que ce serait à peu près la même chose et 22% pensant que ce serait pire.

L’âge jouait un rôle similaire dans cette question, les Canadiens plus jeunes faisant preuve d’un optimisme nettement plus élevé. Environ 43% des 18-34 ans ont déclaré qu’ils pensaient que 2023 serait meilleure, contre 27% des 55 ans et plus, 15% des 18-34 ans choisissant l’option pessimiste contre 27% de ceux âgé de 55 ans et plus.

Lorsqu’on leur a demandé de quoi ils s’inquiétaient pour 2023, les cinq catégories qui suscitaient le plus d’inquiétude étaient des taux d’inflation / d’intérêt plus élevés (86%), une récession économique (81%), l’expansion de la guerre en Ukraine (72%), les phénomènes météorologiques catastrophiques provoqués par le changement climatique (68 %) et l’utilisation d’armes nucléaires (66 %).

Lorsqu’on a demandé aux répondants de choisir une préoccupation majeure comme principale préoccupation, 44 % ont choisi une inflation plus élevée, tandis que 31 % ont choisi une récession et 15 % ont choisi des événements météorologiques liés au changement climatique.

Les Albertains étaient les plus susceptibles de choisir une inflation plus élevée ou une récession comme principale préoccupation, avec 56 % et 45 % respectivement, et les moins susceptibles d’avoir des conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique comme principale préoccupation, avec seulement 5 % choisissant cette possibilité.

La province avec le pourcentage le plus bas qui a choisi une inflation plus élevée comme principale préoccupation était le Québec, à 32 %. Le Québec avait également le pourcentage le plus élevé de répondants qui ont indiqué que les conditions météorologiques liées au changement climatique étaient leur principale préoccupation, à 23 %.

Comparativement aux États-Unis, les Canadiens étaient plus susceptibles de citer les conditions météorologiques stimulées par le changement climatique comme une préoccupation majeure pour 2023, à 15 % contre 10 %, et étaient plus susceptibles de citer l’expansion de la guerre en Ukraine comme une préoccupation majeure. , à 11 % contre 4 %.

Les Canadiens ont déclaré des pourcentages d’inquiétude plus élevés dans la plupart des catégories que les Américains, mais plus d’Américains ont déclaré s’inquiéter de l’aggravation de la discrimination en 2023 (21 % contre 17 %), des bouleversements politiques dans leur région (36 % contre 30 %) et leurs droits civils sont violés (48 % contre 39 %).

MÉTHODOLOGIE

Ce sondage a été rempli par 1 526 Canadiens de 18 ans et plus entre le 9 et le 12 décembre 2022, à l’aide du panel en ligne de Léger. Aucune marge d’erreur n’est fournie, car un sondage en ligne n’est pas considéré comme un échantillon véritablement représentatif. À des fins de comparaison, cependant, un échantillon probabiliste de 1 526 répondants aurait une marge d’erreur de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.



Avec des fichiers de BNN Bloomberg