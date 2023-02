L’inflation et la division du gouvernement menacent l’économie de Biden

WASHINGTON – Si ses récents discours sont une indication, le président américain Joe Biden célébrera probablement sa gestion de l’économie dans son discours sur l’état de l’Union au Congrès mardi, citant des décennies de chômage bas, le ralentissement des taux d’inflation et la croissance robuste du PIB.

Mais le tableau complet est beaucoup plus compliqué.

L’économie américaine est dans un état général délicat. Plusieurs indicateurs clés tels que le chômage, à son plus bas niveau en près de 54 ans, et le PIB montrent des signes de croissance robuste, mais l’inflation est toujours à son plus haut niveau depuis quatre décennies et la Réserve fédérale huit fois les taux au cours de la dernière année à la poursuite d’un atterrissage en douceur insaisissable pour éviter une récession.

La Fed a relevé le taux de référence de zéro lorsque Biden a livré son état de l’Union il y a un an à une fourchette cible de 4,5% à 4,75%, la plus élevée depuis octobre 2007. Le président de la Fed, Jerome Powell, a donné peu d’indications que la Fed est finie hausse des taux, dans le but de pousser l’inflation vers un objectif de 2 %.

Dans le même temps, le rapport sur l’emploi de vendredi a montré le taux de chômage le plus bas depuis mai 1969 à 3,4%, en dessous des 3,6% prédits par les économistes. Biden a applaudi les chiffres dans un discours vendredi, affirmant que 12 millions d’emplois ont été créés depuis son entrée en fonction, “les deux années de croissance de l’emploi les plus fortes de l’histoire et de loin”.

“En termes simples, je dirais que le plan économique de Biden fonctionne. Au cours des deux dernières années, nous avons entendu un chœur de critiques annuler mon plan économique”, a déclaré Biden. “Les données d’aujourd’hui montrent clairement ce que j’ai toujours su dans mes tripes : ces critiques et ces cyniques ont tort.”

Cependant, ces chiffres sur l’emploi ne tiennent pas pleinement compte du rebond des emplois dans les entreprises américaines qui embauchaient après avoir réduit leurs effectifs et licencié des dizaines d’employés pendant la pandémie.

Jusqu’à présent, Biden a eu la bénédiction d’un Congrès contrôlé par les démocrates avec des majorités à la fois à la Chambre et au Sénat. Pourtant, faire adopter ses priorités législatives économiques n’a pas été facile, et avec la Chambre maintenant aux mains des républicains, cela va devenir encore plus difficile.

La Maison Blanche est déjà confrontée à des défis sous le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et la nouvelle majorité républicaine. Les républicains de la Chambre ont été dans une impasse avec la Maison Blanche sur le relèvement du plafond de la dette, un sujet qui, selon la Maison Blanche, n’est pas à négocier. Au lieu de lier les réductions des dépenses gouvernementales au vote sur le plafond de la dette comme le souhaitent les républicains de la Chambre, le président veut faire face aux demandes du GOP de réduire les dépenses dans le cadre de négociations budgétaires distinctes plus tard cette année.

Le relèvement du plafond de la dette n’ouvre pas la voie à de nouvelles dépenses ; il permet simplement au gouvernement de couvrir ses engagements préexistants.

McCarthy est en tête avec une majorité historiquement mince. En plus de cela, plusieurs partisans de la ligne dure budgétaire ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à forcer un défaut sur la dette nationale s’ils n’obtenaient pas en retour des réductions massives des dépenses.

Un défaut du gouvernement sur sa dette aurait des conséquences massives. Cette décision sans précédent pourrait interrompre les opérations quotidiennes au sein du gouvernement fédéral et provoquer des turbulences sur les marchés boursiers et dans l’économie en général.

Un rapport de Moody’s Analytics l’année dernière a déclaré qu’un défaut sur les bons du Trésor pourrait plonger l’économie américaine dans une chute aussi mauvaise que la Grande Récession. Si les États-Unis devaient faire défaut, le produit intérieur brut chuterait de 4 % et 6 millions de travailleurs perdraient leur emploi, selon les projections de Moody’s.

Cherchant à éviter cela, la Maison Blanche a demandé que le plafond de la dette soit levé sans stipulations, comme cela a été fait à trois reprises sous l’ancien président Donald Trump. Le président républicain a ajouté 7,8 billions de dollars à la dette fédérale sous sa direction.

Biden a averti à plusieurs reprises que les plans proposés par les républicains de la Chambre pourraient faire dérailler le progrès économique et a exhorté les Américains à maintenir le cap. Au cours des dernières semaines, le président a présenté des indicateurs positifs comme preuve que son plan économique fonctionne.

Le mois dernier, Biden a salué la nouvelle selon laquelle un indicateur clé de l’inflation a chuté pour la première fois en plus de deux ans, déclarant “il est plus clair que jamais” que ses politiques économiques fonctionnent. L’indice global des prix à la consommation a chuté de 0,1 % en décembre par rapport au mois précédent, marquant la plus forte baisse d’un mois à l’autre depuis avril 2020. L’IPC global a augmenté de 6,5 % par rapport à il y a un an, la plus faible augmentation depuis octobre 2021.

Dans le même discours, il a salué un rapport indiquant que le produit intérieur brut américain a augmenté à un rythme annualisé de 2,9 % au quatrième trimestre, dépassant légèrement les attentes.

À mi-chemin de son mandat, la Maison Blanche secoue plusieurs membres clés du personnel, dont de nombreux architectes clés de la politique économique de Biden à ce jour. La Maison Blanche a annoncé vendredi que le directeur du Conseil économique national Brian Deese, le principal assistant économique de Biden, partait. L’administration n’a pas encore confirmé qui remplacera Deese, mais des sources proches du dossier ont déclaré à CNBC que le vice-président de la Réserve fédérale, Lael Brainard, était le premier choix. Bien que la décision ne soit pas définitive, Jared Bernstein serait le choix de Biden pour diriger le Conseil des conseillers économiques.

Jeff Zients, ancien coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche sous Biden et conseiller économique de l’ancien président Barack Obama, remplacera Ron Klain en tant que chef de cabinet de la Maison Blanche. Le poste fait partie des postes présidentiels les plus influents.