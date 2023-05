L’inflation est sur le point de chuter et le temps s’améliore – soyons reconnaissants pour les petites miséricordes

Des temps plus ensoleillés

Il n’y a pas si longtemps, presque personne de moins de 50 ans n’avait de souvenir des horreurs de l’inflation.

Quelle sombre leçon ces deux dernières années ont été. La famille moyenne a payé environ 5 455 £ supplémentaires pour rester à flot grâce aux effets de Covid et de la guerre.

L’inflation rend l’alimentation, le chauffage et la conduite beaucoup plus chers, fait économiser des marteaux et, en fin de compte, augmente également les coûts d’emprunt Crédit : PA

L’inflation détruit les économies. Cela rend l’alimentation, le chauffage et la conduite beaucoup plus coûteux, fait économiser des marteaux et, en fin de compte, augmente également les coûts d’emprunt.

Cela suscite le chaos alors que les syndicats font grève pour des augmentations de salaire que les employeurs ne peuvent pas se permettre.

Il n’est pas étonnant que la Banque d’Angleterre, lente et inepte, chargée uniquement de la contrôler, fasse l’objet de tant de critiques. Mais là EST quelques bonnes nouvelles:

L’inflation devrait fortement chuter cette semaine lorsque de nouveaux chiffres seront publiés.

Certes seulement aux niveaux supérieurs du dernier grand pic en 1990-1991. Mais la tendance à la baisse est la bienvenue.

La lumière, donc, au bout du tunnel. Et, au bon moment, le temps s’améliore aussi.

Soyons reconnaissants pour les petites miséricordes.

Mythe des migrants

PENDANT des années, la gauche a affirmé que l’immigration de masse nous rend plus riches. C’est un mythe.

C’est du moins le verdict du professeur Brian Bell, un expert du Comité consultatif indépendant sur la migration.

L’augmentation de la population augmente le PIB national, dit-il. Mais cela ne nous améliore pas individuellement – la seule mesure dont tout le monde se soucie.

Et l’inconvénient de notre explosion démographique est évident :

Il a contribué à envoyer les loyers et les prix des logements en orbite. La propriété ne peut pas être construite assez rapidement pour 800 000 nouveaux arrivants nets par an, en particulier avec nos restrictions de planification absurdes et les politiciens cyniques qui défendent les NIMBY.

Pendant ce temps, la pression a contribué à pousser les services publics au-delà du point de rupture. Nos finances sont tout simplement insuffisantes pour les développer aussi rapidement que nécessaire.

Hier, la chancelière fantôme Rachel Reeves a admis que l’immigration était trop élevée. Elle a déclaré que le parti travailliste formerait autant que possible les cinq millions de Britanniques sans emploi au lieu d’importer des travailleurs.

Très bien. Pour convaincre les électeurs, cependant, elle aura d’abord besoin d’un mot avec la présidente travailliste Anneliese Dodds.

Elle a appelé à PLUS d’immigration.

Twits à la banane

LE diktat footling de l’UE sur les bananes flexibles pourrait être jeté aujourd’hui sans aucun dommage.

C’est l’édit inutile définitif que nous devrions supprimer après le Brexit.

Mais les fonctionnaires restants font de l’obstruction, malgré les ordres des ministres conservateurs.

Pourquoi? Nous pouvons penser à deux raisons.

La première est qu’ils refusent de donner au Brexit une victoire symbolique, même si mineure.

La seconde est qu’ils gardent autant de règles européennes que possible pour le gouvernement travailliste auquel ils aspirent.

S’ils obtiennent cela, ils passeront à l’action en adoptant les « liens plus étroits avec l’UE » de Keir Starmer. . . le prélude à la réintégration.

Quel groupe vraiment pourri.