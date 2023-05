L’inflation est peut-être sur le point de baisser, mais la douleur des taux d’intérêt n’est pas encore terminée

La Banque d’Angleterre est confrontée à des faits crus et inconfortables. Depuis 1977, les ménages britanniques n’ont pas été confrontés à une hausse des prix des denrées alimentaires à un rythme plus rapide, tandis que le taux d’inflation global est bloqué au-dessus de 10% – plus élevé que dans tout autre pays du G7.

C’est dans ce contexte que les économistes de la ville estiment que la banque centrale augmentera les taux d’intérêt pour une 12e fois consécutive jeudi, avec des prévisions d’une hausse d’un quart de point par rapport au niveau actuel de 4,25 %.

Cependant, malgré une inflation supérieure à cinq fois l’objectif de la Banque, l’attention se tourne vers la question de savoir si cela pourrait être la dernière hausse de Threadneedle Street en 2023 – alors que les ménages et les entreprises ressentent le pincement de la hausse la plus agressive des coûts d’emprunt depuis les années 1980.

Au sein du comité de politique monétaire de la Banque, certains responsables sont mal à l’aise face au rythme des hausses de taux par rapport au creux record de 0,1% en décembre 2021. De nombreux ménages n’en ont pas encore vu le plein impact, étant donné que la plupart des détenteurs de prêts hypothécaires fixent leurs coûts d’emprunt pour au moins moins deux ans. Cependant, de plus en plus de personnes se tournent vers les offres bon marché conclues dans le passé pour entrer dans le nouveau monde à taux élevé.

On estime que 1,7 million de prêts hypothécaires atteindront la fin de leur terme fixe cette année, ce qui entraînera pour les emprunteurs une augmentation spectaculaire de leurs paiements mensuels.

Au milieu des craintes suscitées par les retombées de la pire crise bancaire depuis 2008 aux États-Unis, et avec la crise du coût de la vie qui pèse sur les ménages britanniques, ce sont tous de forts vents contraires potentiels pour l’économie britannique – si forts qu’ils pourraient même maîtriser l’inflation sans avoir besoin de beaucoup les taux plus élevés.

Aux États-Unis, les investisseurs parient que la Réserve fédérale a atteint le sommet de son cycle de hausse des taux, après une hausse d’un quart de point la semaine dernière entre 5 % et 5,25 %, le plus haut niveau depuis 16 ans. La Banque centrale européenne serait également proche de son sommet, après avoir augmenté le taux de dépôt d’un quart de point à 3,25 % la semaine dernière.

La Banque d’Angleterre devrait emboîter le pas. L’inflation au Royaume-Uni est restée obstinément élevée à 10,1 % en mars – près d’un point de pourcentage supérieur aux prévisions de la Banque et près du double du taux aux États-Unis – car la flambée des prix alimentaires a maintenu la pression sur les familles en difficulté.

Certains observateurs préviennent que les entreprises profitent, car la « cupidité » s’ajoute à la crise du coût de la vie

Parallèlement à l’impact différé de la flambée des coûts de l’énergie pour la production alimentaire, qui se répercute désormais sur les rayons des supermarchés, certains observateurs avertissent que les entreprises profitent – ​​ajoutant une couche de « cupidité » à la crise du coût de la vie.

Malgré cela, les économistes prédisent que l’inflation globale chutera rapidement lorsque les chiffres d’avril seront publiés plus tard ce mois-ci. La principale raison est l’anniversaire de l’augmentation de 54% en avril 2022 du plafond des prix de l’énergie Ofgem, qui diminuera du calcul annuel pour la lecture de l’inflation. En outre, les prix mondiaux de l’énergie ont chuté ces derniers mois pour revenir aux niveaux observés avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tandis que les matières premières vitales pour la production alimentaire ont également chuté.

Cependant, certains signes indiquent que l’économie britannique se porte beaucoup mieux que prévu. À la fin de l’année dernière, on craignait que le niveau de vie le plus touché depuis les années 1950 n’entraîne un net repli des consommateurs. La confiance des entreprises était mince, tandis que le désastreux premier ministre de Liz Truss a aggravé les choses. Avance rapide de six mois et la croissance économique est loin d’être stellaire. Mais une récession dommageable semble également avoir été évitée.

Les économistes de Goldman Sachs estiment que la chute des prix de gros de l’énergie et des produits alimentaires fera baisser l’inflation, mais qu’une croissance beaucoup plus résistante pourrait garantir que la lecture se maintienne fermement au-dessus de l’objectif de 2 % de la Banque. En conséquence, l’augmentation finale des taux de Threadneedle Street pourrait encore être dans quelques mois.

Pour les ménages et les entreprises déjà aux prises avec des coûts d’emprunt élevés, cela signifie plus d’inconfort à venir.