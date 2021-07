« L’inflation est le tueur silencieux », comme de nombreux retraités ressentent la piqûre

La hausse de l’inflation est une préoccupation pour Kevin Linehan, 68 ans, un retraité de Fitchburg, dans le Massachusetts.

Après une crise cardiaque à 44 ans, Linehan a quitté prématurément sa carrière au service postal, optant pour un revenu de retraite d’invalidité réduit.

« Ce n’était pas la meilleure chose financière à faire », a-t-il déclaré. « Mais à l’époque, il semblait que ma vie était plus importante que le travail. »

Bien qu’il ait été difficile de survivre avec un « revenu maigre », Linehan, un vétéran de l’Air Force, a obtenu un logement subventionné par le gouvernement par le biais des Anciens Combattants pour moins de 500 $ par mois. Le loyer reste relativement stable d’une année sur l’autre, avec des augmentations annuelles en fonction de ses revenus.

Au cours des derniers mois, cependant, Linehan a remarqué une flambée des prix des produits de première nécessité comme la nourriture et l’essence. Il a constaté des coûts plus élevés pour les aliments de base comme le pain et le lait. Il y a également eu des hausses régulières des prix de l’essence, limitant sa capacité à voyager.

« C’est comme maintenant qu’on s’en remet [the pandemic] tout le monde augmente les prix », a-t-il déclaré.

L’augmentation des coûts des aliments a été particulièrement troublante pour Linehan, qui reçoit des prestations mensuelles du programme d’aide à la nutrition supplémentaire, connu sous le nom de SNAP. Alors que les avantages du SNAP ont augmenté pendant la pandémie, il s’attend à ce qu’ils redescendent à 16 $ par mois une fois que l’allégement Covid-19 de l’État sera épuisé.