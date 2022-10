L’inflation est le sujet dominant des appels de résultats. Ce que disent les cadres

Une chose est claire en ce début de saison des résultats des entreprises : l’inflation reste un sujet brûlant pour les entreprises.

Environ les deux tiers des entreprises du S&P 500 qui ont déclaré des bénéfices au cours des deux premières semaines de la saison (du 10 au 21 octobre) avaient des représentants mentionnant l’inflation, selon une recherche des transcriptions des conférences téléphoniques par FactSet. Parmi ces entreprises figurent PepsiCo, Citigroup et Abbott Laboratories.

“L’environnement est clairement encore très inflationniste avec de nombreux défis de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie”, a déclaré le PDG de PepsiCo, Ramon Laguarta. La société de collations et de boissons a dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice par action, car ses hausses de prix ont soutenu ses résultats, même si certaines unités ont vu leurs volumes baisser.

Les données économiques récentes montrent peu de signes de ralentissement de l’inflation.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4% en septembre, ce qui était une lecture plus chaude que les 0,3% attendus par Dow Jones, selon le Bureau of Labor Statistics. Il était de 0,6 % sans prise en compte de la nourriture et de l’énergie, ce qui était également supérieur à l’estimation de Dow Jones de 0,4 %.

L’indice des prix à la production, qui mesure les prix de gros, a également augmenté de 0,4 % en septembre. C’était également au-dessus de l’attente du Dow Jones de 0,2 %.

L’inflation persistante a conduit les consommateurs à repenser les achats coûteux car leur pouvoir d’achat est réduit et a également créé des coûts plus élevés pour des entreprises comme Procter & Gamble . La semaine dernière, le fabricant d’articles ménagers de marques telles que Tide et Charmin a publié des résultats trimestriels qui ont dépassé de peu les attentes des analystes.

“Les coûts des matières premières et des emballages, y compris les matières premières et l’inflation de l’offre, sont restés élevés depuis que nous avons annoncé nos perspectives initiales pour l’année fin juillet”, a déclaré le directeur financier Andre Schulten lors de la conférence téléphonique de mercredi. “Sur la base des prix au comptant actuels et des derniers contrats, nous estimons maintenant un vent contraire après impôts de 2,4 milliards de dollars pour l’exercice 2023.”

La société faisait partie d’une poignée de multinationales qui ont déclaré que l’inflation à l’étranger grignotait les résultats financiers internationaux ainsi qu’aux États-Unis. Citigroup et Piscine qui distribue des fournitures pour piscines, ont tous deux déclaré que l’inflation en Europe avait nui à leurs activités au cours du trimestre précédent.

Pool a déclaré que le volume total de construction serait probablement en baisse en 2022 par rapport à 2021, bien qu’il ait dépassé les attentes pour le trimestre.

L’inflation rend également plus difficile pour certaines entreprises de pourvoir des postes. Société de ressources humaines Robert Demi dit que la main-d’œuvre reste serrée, tandis que Encliquetable a déclaré que les salaires devaient continuer à augmenter pour obtenir des travailleurs qualifiés. Être sûr, Union Pacifique ladite disponibilité de l’équipage a continué de s’améliorer et Santé HCA a déclaré qu’il pourrait moins s’appuyer sur les travailleurs contractuels pour combler les vides.

Les pressions inflationnistes de cette année ont conduit à de multiples hausses de taux de la part de la Réserve fédérale. Il devrait continuer à marcher jusqu’à la fin de 2022, au moins.

Sur le plan budgétaire, le gouvernement a adopté la Loi sur la réduction de l’inflation plus tôt cette année.

Plusieurs entreprises ont déclaré que la loi sur la réduction de l’inflation aiderait probablement leurs perspectives, celles qui mettent l’accent sur l’énergie verte étant sur le point de bénéficier des crédits d’impôt de la législation pour les formes d’énergie alternatives.

Constructeur de véhicules électriques Tesla ont déclaré qu’il était trop tôt pour prévoir des impacts spécifiques sur la demande, mais ils s’attendaient à bénéficier des avantages de la législation pour les consommateurs qui migrent loin des voitures à essence. La société a dépassé les attentes en matière de bénéfice par action pour le troisième trimestre, mais les revenus ont été inférieurs aux attentes des analystes.