L’inflation est le grand défi pour les marchés et la Fed dans la semaine à venir

L’idée est que si les données d’inflation semblent chaudes lorsque l’indice des prix à la consommation est publié mercredi, cela pourrait enflammer le débat sur la question de savoir si la Fed devra resserrer sa politique plus tôt qu’elle ne le souhaiterait. Pour l’instant, le marché considère les données sur les emplois d’avril comme un rapport unique déformé.

« Tout dépend des chiffres de l’inflation. Tout est question de la nature transitoire et de la mesure dans laquelle nous le verrons », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. « Il est plus pertinent pour les variations de l’IPC d’un mois à l’autre. Si les gains d’un mois à l’autre commencent à s’accélérer, et que nous voyons entre 0,3% et 0,4%, ce n’est pas transitoire et c’est un problème pour la Fed. «

Les économistes s’attendent à ce que l’IPC d’avril augmente de 0,2% par rapport à mars, après un gain de 0,6% le mois précédent. Mais sur une base annuelle, l’IPC devrait sembler brûlant, bondissant de 3,6%, selon Dow Jones. Cela se compare à 2,6% le mois plus tôt. Hors produits alimentaires et carburants, l’IPC devrait augmenter de 0,3% d’un mois à l’autre.