L’inflation est là pour rester, préviennent les chefs d’entreprise asiatiques

Une femme fait ses courses dans un supermarché Garcia à Quezon City, aux Philippines, le 5 septembre 2022. Iya Forbes | Bloomberg | Getty Images

L’inflation des biens de consommation persistera en tant que “nouvelle normalité” alors que l’économie mondiale subit des changements structurels, préviennent les chefs d’entreprise asiatiques. Alors que la hausse des taux d’intérêt pourrait éventuellement tempérer les prix des actifs, la démondialisation et la décarbonisation pourraient continuer à faire grimper les coûts des biens de consommation courante, a déclaré V. Shankar, directeur général du gestionnaire d’investissements dans les marchés émergents Gateway Partners. “L’inflation est là pour rester en enfer ou en crue, indépendamment de ce que font les banques centrales, car il existe des problèmes structurels insolubles qui ont entraîné une hausse des prix”, a déclaré Shankar lundi lors de la Forbes Global CEO Conference à Singapour. “Malgré l’argent hélicoptère et les taux d’intérêt nuls, la raison pour laquelle le prix des marchandises est resté bas pendant si longtemps est due à un vaste agent de fabrication efficace appelé Chine et à l’intégration des chaînes d’approvisionnement mondiales.” Cette intégration a ouvert la voie à des produits moins chers. Mais maintenant, catalysées par la pandémie, de nouvelles menaces pèsent sur les chaînes d’approvisionnement mondiales entrelacées alors que les pays cherchent à ramener la fabrication dans leur propre pays ou dans des pays avec lesquels ils sont amis, a déclaré Shankar. En juillet, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a vanté la nécessité de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement grâce à la “shoration d’amis” – en faisant des affaires avec des pays qui partagent des valeurs avec Washington. Cela effondre la mondialisation et augmente les prix car la fabrication ne sera plus basée sur des considérations de nombre et de coût, a ajouté Shankar.

Il y a un accident de train inévitable et les pressions politiques et sociétales se heurtent à l’économie, de sorte que l’inflation est là pour rester. V. Shankar PDG, Gateway Partners

Les efforts de décarbonation contribueront également à la hausse des prix, a déclaré Shankar, car l’offre de composants pour les produits respectueux du climat n’est pas suffisante pour répondre à la demande. Par exemple, la production et la consommation mondiales de graphite pour les batteries de véhicules électriques étaient de 1 million de tonnes l’an dernier, mais dans 10 ans, cela pourrait atteindre 5 millions de tonnes. Rien n’indique d’où viendra cette production supplémentaire, dit Shankar. “Si vous regardez l’industrie des combustibles fossiles, elle investit à un rythme comme si nous passions à une économie nette zéro d’ici 2035, alors que l’industrie des énergies renouvelables investit à un rythme d’environ un tiers de ce qui est nécessaire pour une économie nette zéro. d’ici 2050”, a-t-il déclaré. “Il y a un accident de train inévitable et les pressions politiques et sociétales se heurtent à l’économie. Ainsi, l’inflation est là pour rester.” Ho Kwon Ping, président exécutif du groupe hôtelier multinational de Singapour Banyan Tree Holdings, est d’accord, affirmant que des taux d’intérêt plus élevés ne sont pas la nouvelle norme, mais que des taux d’intérêt nuls ou bas sont “anormaux”.

“Je pense qu’une véritable situation anormale a été la période que nous avons traversée où les banques centrales et d’autres peut-être maintenant, rétrospectivement, ont réagi trop fortement et nous avons eu une trop longue période de taux d’intérêt nuls ou même négatifs”, a déclaré Ho. “Le monde va, à mon avis, revenir probablement à une situation à long terme de taux d’intérêt bas et, espérons-le, d’inflation faible, mais inflation zéro, taux d’intérêt zéro, c’est l’anormalité, et non l’avenir que nous recherchons à.”

Tensions américano-chinoises

Qu’il s’agisse de démondialisation ou de décarbonisation, ces préoccupations sont soulignées par la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, l’éclatement potentiel du commerce et des affaires mondiaux en deux blocs et la nécessité de prendre parti. Ho a déclaré que de nombreux chefs d’entreprise en Asie-Pacifique et dans d’autres parties du monde ont dû commencer à “planifier des scénarios” pour atténuer les sanctions potentielles contre la Chine. Même la Chine elle-même se prépare à être autosuffisante dans des domaines clés tels que la sécurisation d’un approvisionnement suffisant en énergie, en nourriture et en biens essentiels, ajoute Ho. “Ce que je trouve vraiment étrange, c’est ce découplage très agressif entre la Chine et le reste du monde, les uns des autres”, a déclaré Ho.