L’inflation entraînant une flambée des coûts universitaires, ces conseils fiscaux peuvent vous aider

Comme l’inflation provoque une hausse du coût des études collégiales, de nombreux parents peuvent s’inquiéter de l’augmentation des frais de scolarité.

Quelques allégements fiscaux, cependant, peuvent offrir un soulagement aux familles à court d’argent, selon les experts financiers.

Alors que les frais de scolarité et les frais sont restés pour la plupart inchangés pendant la pandémie, certains collèges augmentent désormais les frais de scolarité jusqu’à 5% dans un contexte de flambée de l’inflation et d’autres pressions.

De plus, 529 régimes d’épargne-études pourraient avoir des soldes inférieurs après des pertes boursières à deux chiffres en 2022, et la hausse des taux d’intérêt rend les prêts étudiants plus chers.

Alors que 529 plans d’épargne pour les études collégiales offrent une incitation fiscale à épargner et que la déduction des intérêts sur les prêts étudiants peut aider après l’obtention du diplôme, d’autres radiations peuvent être limitées.

“Il n’y a tout simplement pas grand-chose là-bas”, a déclaré le planificateur financier agréé John Loyd, propriétaire de The Wealth Planner à Fort Worth, au Texas.

Cependant, il existe quelques crédits d’impôt qui méritent d’être explorés.