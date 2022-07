L’inflation en Ukraine ajoute aux difficultés de la guerre

De retour au marché alimentaire en plein air, les bouchers se tenaient derrière des caisses réfrigérées remplies de viande, attendant les clients. Les prix du bœuf, du porc, du poulet et des produits laitiers, provenant de fermes de l’ouest de l’Ukraine qui sont restées largement épargnées par les grèves russes, n’avaient augmenté que modestement. Même ainsi, les affaires étaient lentes. “Les prix de ces produits ne sont pas plus élevés, mais les gens réduisent considérablement”, a déclaré Lesia, vendeuse de viande au marché depuis 20 ans, qui, comme de nombreux Ukrainiens plus âgés, hésitait à donner son nom complet de peur d’attirer l’attention. . “Pourtant, nous ne pouvons pas abandonner”, a-t-elle déclaré. “Après tout ce que la Russie nous a fait, nous n’abandonnerons jamais.”

Les étals qui étaient autrefois tenus par les producteurs de légumes et de viande de Kharkiv et de Kherson étaient sombres, fermés après que leurs propriétaires aient été chassés des affaires par l’invasion russe.

Yoroslava Ilhytska, une vendeuse de fromage, regardait les comptoirs autrefois animés de ses voisins disparus, nus à l’exception d’une vieille balance qui prenait la poussière. “Ils ont été bombardés”, a-t-elle dit. “Ils ont perdu tous leurs biens et une usine, ils ont donc dû fermer.”

Des épices piquantes, des chocolats noirs et des figues séchées parfumaient l’air des poubelles en plastique débordantes à proximité. De telles spécialités, importées de Turquie, du Chili et d’Azerbaïdjan, étaient moins recherchées et plus chères à cause de la guerre, a déclaré Oksana, une marchande qui ne donnait que son prénom.