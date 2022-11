L’inflation en Turquie dépasse 85% alors qu’Erdogan continue d’exclure toute hausse des taux d’intérêt

De manière controversée, le président turc Recep Tayyip Erdogan refuse d’augmenter les taux d’intérêt, insistant sur le fait que cela nuirait à l’économie. Les économistes et les critiques affirment que sa politique a continué de nuire à la lire et de faire grimper l’inflation, fomentant une crise monétaire.

L’indice national des prix à la production affiche une augmentation de 157,69 % par an et une hausse de 7,83 % sur une base mensuelle. La hausse mensuelle des prix à la consommation a été de 3,54 %.

Erdogan dit que les coupes sont favorables à la croissance et qu’elles se poursuivront. Le président reste déterminé à ramener le taux d’intérêt du pays à un chiffre d’ici la fin de cette année.

“Ma plus grande bataille est contre l’intérêt. Mon plus grand ennemi est l’intérêt. Nous avons baissé le taux d’intérêt à 12%”, a déclaré le président lors d’un événement fin septembre. “Est-ce que c’est assez ? Ce n’est pas assez. Cela doit descendre plus loin.”

La banque centrale de Turquie “restera sous la pression du président Erdogan pour une politique plus souple”, a écrit Liam Peach, économiste senior des marchés émergents chez Capital Economics, basé à Londres, dans une note d’analyste après la publication des données.

Il a ajouté que “bien que la CBRT [Central Bank of the Republic of Turkey] a déclaré qu’il procéderait à une autre baisse de taux d’intérêt de 150 points de base lors de sa réunion plus tard ce mois-ci, il existe un risque d’assouplissement supplémentaire au-delà de cela, ajoutant une pression à la baisse supplémentaire sur la livre.”

La lire s’échangeait à peu près stable ce jour-là à 18,61 pour un dollar. Il a perdu plus de 28 % de sa valeur par rapport au billet vert depuis le début de l’année et près de 50 % au cours de la dernière année complète.