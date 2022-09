L’inflation en Allemagne atteint son plus haut niveau depuis près de 50 ans dans un contexte de crise énergétique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’inflation en Allemagne a atteint 8,8 % en août, un record de près de 50 ans qui survient au milieu d’une crise énergétique dans le pays.

L’inflation d’août a battu le précédent record allemand de 8,5% établi en juillet, un niveau que le pays n’avait pas connu depuis 1973. Le pic survient malgré les mesures prises par l’Allemagne pour endiguer l’inflation le mois dernier, notamment des transports publics moins chers et des taxes sur l’essence plus faibles, selon Reuters. .

“A en juger par le taux d’inflation actuel et ce qui reste à venir, le [European Central Bank] devrait en fait lancer une étape géante des taux d’intérêt”, a déclaré l’économiste Thomas Gitzel à Reuters.

L’Allemagne est la plus grande économie d’Europe et de nombreux pays ont appelé la BCE à relever les taux d’intérêt pour endiguer l’inflation sur tout le continent.

Le pic de l’Allemagne survient alors que les États-Unis continuent de souffrir de niveaux d’inflation oscillant autour d’un sommet de 40 ans. L’administration du président Biden a fait l’objet de vives critiques pour sa gestion de l’économie, en particulier de la part des républicains au Congrès.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a attaqué le président la semaine dernière pour un discours qui “diffamait” les Américains plutôt que de se concentrer sur l’économie.

“Ce que Joe Biden ne comprend pas, c’est que l’âme de l’Amérique, ce sont des dizaines de millions de personnes si travailleuses, de familles aimantes, de citoyens respectueux des lois qu’il a vilipendés pour avoir simplement voulu un pays plus fort, plus sûr et plus prospère”, a déclaré McCarthy. dans un discours à Scranton, en Pennsylvanie.

“Combien d’entre vous peuvent se permettre de renoncer à un mois de leurs revenus ? Je parie qu’il n’y en a pas beaucoup. Mais si vous avez eu un salaire constant au cours de l’année écoulée, plus d’un mois de vos revenus vous a été retiré”, a-t-il poursuivi. . “Les démocrates ont eu un contrôle total à Washington. Ils contrôlent la Chambre, ils contrôlent le Sénat. Ils contrôlent la Maison Blanche. Ils ont tous les leviers du pouvoir. Alors laissez-moi vous demander ceci. Comment ont-ils fait?”

L’inflation américaine se situe actuellement à 8,5 %, contre 4,7 % en 2021.