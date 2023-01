L’inflation égyptienne s’envole dans un contexte de chute spectaculaire de la monnaie

LE CAIRE (AP) – L’Égypte continue de lutter contre la flambée de l’inflation dans un contexte de chute spectaculaire de sa monnaie alors que de nombreux Égyptiens luttent contre la hausse des prix, a déclaré mardi le bureau des statistiques du pays.

L’Agence centrale pour la mobilisation et les statistiques, gérée par l’État, a publié des chiffres montrant que l’inflation annuelle était de 21,9 % le mois dernier, contre 19,2 % en novembre. Cela est comparé à 6,5% en décembre 2021, avant que l’inflation ne gonfle en 2022, à la suite du déclenchement de la guerre de la Russie contre l’Ukraine qui a secoué l’économie mondiale.

Les prix en Égypte ont augmenté dans de nombreux secteurs, des produits alimentaires et des services médicaux au logement et aux meubles. Les prix des aliments ont augmenté de 4 % en moyenne en décembre, les fruits et les produits laitiers étant en tête avec des pointes de 7,6 % et 6,4 %, respectivement.

La hausse de l’inflation a imposé de lourdes charges aux consommateurs, en particulier aux ménages à faible revenu. Près de 30 % des Égyptiens vivent dans la pauvreté, selon les chiffres officiels.

La majeure partie de la population égyptienne de plus de 104 millions d’habitants a souffert de la hausse des prix depuis que le gouvernement a lancé un programme de réforme ambitieux en 2016 pour restructurer l’économie en difficulté du pays. Ce programme comprenait des mesures d’austérité douloureuses comme le flottement de la livre égyptienne et la réduction des subventions pour le carburant, l’eau et l’électricité.

L’économie a également été durement touchée par la pandémie de coronavirus et les retombées de la guerre en Ukraine. L’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde, la plupart de ses importations provenant traditionnellement d’Europe de l’Est.

Lundi, le président Abdel Fattah el-Sissi a qualifié la situation de « très difficile », exhortant les gens à faire confiance à son administration. Le gouvernement a cherché à freiner les dépenses de l’État, stoppé la mise en œuvre de nouveaux projets coûteux qui consomment des devises étrangères et ordonné aux agences d’État de se lancer dans des mesures d’austérité.

Les décisions prises ces derniers mois par la Banque centrale du pays d’augmenter son principal taux d’intérêt et de dévaluer la livre égyptienne ont déclenché un choc économique qui a frappé des millions de personnes qui ont vu leur épargne s’épuiser à mesure que le coût de la vie augmentait.

Les mesures visaient à lutter contre l’inflation croissante et à répondre aux exigences du Fonds monétaire international pour un prêt de sauvetage au milieu d’une pénurie de devises étrangères. Le mois dernier, la Banque centrale a annoncé son intention de ramener l’inflation à environ 7 % d’ici le quatrième trimestre de 2024, bien que la manière dont cela se produirait dans les tendances actuelles ne soit pas claire.

Le FMI a approuvé le programme de soutien de 3 milliards de dollars à l’Égypte après une série de réformes, dont la dévaluation de la monnaie qui a vu la livre perdre plus de 40 % de sa valeur par rapport au dollar depuis mars 2022.

La devise américaine s’échangeait mardi à 27,5 livres pour 1 dollar.

Samy Magdy, Associated Press