L’inflation effraie les actions et fait craindre que la Fed ne se trompe sur la hausse des prix

Les traders regardent l’écran montrant la conférence de presse du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, après l’annonce des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 31 juillet 2019. Brendan McDermid | Reuters

Les données brûlantes sur l’inflation à la consommation pour avril ont effrayé les marchés et ont fait craindre que la Fed ne se trompe sur le fait que la hausse des prix n’est que temporaire. Si la Fed se trompe, cela signifie qu’elle pourrait commencer à dénouer ses politiques faciles plus rapidement que prévu et finalement augmenter les taux d’intérêt. L’Indice des prix à la consommation pour avril a augmenté de 4,2% par rapport à il y a un an, le rythme le plus rapide depuis septembre 2008. Les économistes s’attendaient à un chiffre élevé, de 3,6%, en raison des effets de base expliquant la faiblesse de l’année dernière. Mais la flambée de l’IPC a surpris les marchés, entraînant une hausse des rendements du Trésor et une baisse des actions. L’IPC mesure un panier de biens et les coûts d’énergie et de logement. Hors produits alimentaires et énergie, l’IPC de base a augmenté de 3% d’une année sur l’autre et de 0,9% sur une base mensuelle, contre des estimations respectives de 2,3% et 0,3%. Les actions, déjà en baisse, ont fléchi sous l’inquiétude inflationniste lorsque le ministère du Travail a publié son rapport mercredi à 8h30 HE. La technologie s’est effondrée et les pertes sur le Nasdaq se sont accélérées. L’indice était en baisse de 2% dans les échanges de l’après-midi, tandis que le S&P 500 était en baisse de 1,6%. « Le bras de fer s’est intensifié », a déclaré Quincy Krosby, stratège en chef du marché chez Prudential Financial. Les actions ont déjà été sous pression en raison des craintes que l’inflation ne reprenne et ne compromet les marges et n’érode les bénéfices des entreprises.

« Dans quelle mesure le transitoire est-il transitoire? » Demanda Krosby. « Tout cela ne fait que créer plus d’incertitude sur un marché qui reste cher. Même avec les reculs, c’est toujours cher. … Nous devrons voir comment le marché le prend en compte. Le considère-t-il comme faisant partie de la réouverture ? « La Fed a prévenu qu’il y aurait une courte période d’inflation élevée, alors que l’économie rouvrirait et que les comparaisons avec l’économie frappée par la pandémie de l’année dernière feraient apparaître l’inflation encore plus chaude. Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a déclaré mercredi matin qu’il avait été surpris par les données chaudes de l’IPC, mais a également rappelé que le bond de l’inflation devrait être transitoire. La Fed a déclaré qu’elle tolérerait une inflation qui dépasse son objectif de 2% et qui considérerait une fourchette d’inflation comme acceptable. Mais l’inquiétude est que l’inflation pourrait devenir trop chaude et que la Fed serait obligée de relever les taux d’intérêt et de continuer à les relever, ce qui est négatif pour les actions. « Il y a une pandémie partout », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. Zandi a déclaré que si l’IPC était surprenant, il s’attend toujours à ce que l’explosion de l’inflation soit relativement de courte durée. « Les entreprises ne font que normaliser leurs prix qu’elles ont réduit pendant la pandémie. Cela dit, l’inflation sous-jacente est très solide. Elle est ferme. »

Zandi a déclaré que certains domaines, comme les voitures d’occasion, avaient enregistré des gains mensuels beaucoup plus forts que prévu. Les prix des voitures d’occasion ont augmenté de 10% rien qu’en avril. Les tarifs des compagnies aériennes ont augmenté de 10,2% et les tarifs des chambres d’hôtel et de motel ont bondi de 8,8% en avril. Les prix de location de voitures ont bondi de 16,2% en avril. Certains produits ont également montré des prix solides, comme les chaussures pour enfants, en hausse de 4,2% et les pantalons pour hommes en hausse de 2,3%. « La Fed veut augmenter l’inflation, mais évidemment, quand vous êtes au milieu, vous allez commencer à tracer des lignes et vous inquiéter que l’accélération ne soit pas exactement ce que vous voulez et que nous allons surchauffer ,: « dit Zandi. « Je suis sûr que c’est ce dont les investisseurs vont s’inquiéter aujourd’hui. » Zandi a déclaré que les compagnies aériennes et les hôtels avaient augmenté les prix en même temps, plus rapidement que prévu, mais il s’attend toujours à ce que l’inflation se calme au cours de l’été. Il prévoit un rythme de 2,5% pour l’année prochaine. Krosby a déclaré que le marché boursier craindrait désormais que l’inflation puisse augmenter pendant une période plus longue. « Vous devez argumenter que c’est positif. C’est positif parce que l’économie est en train de rouvrir. Elle rebondit avec l’ouverture, mais il y a d’autres problèmes », a-t-elle déclaré. « La Fed veut également une inflation plus élevée, mais pouvez-vous la contrôler? … Faites attention à ce que vous souhaitez. » Le rendement du Trésor à 10 ans, qui évolue à l’opposé du prix, est passé à 1,66% en début de séance contre environ 1,62% après le rapport sur l’inflation. Il a ensuite augmenté légèrement à 1,69%. Les attentes du marché des contrats à terme pour une hausse des taux de la Fed sont passées à décembre 2022 à partir de la mi-2023, a déclaré Ian Lyngen, responsable de la stratégie de taux chez BMO. « Si le marché croyait vraiment que la Fed allait réagir de façon spectaculaire à ce chiffre, nous aurions bien plus qu’un mouvement de 4 points de base. [0.04 percentage points] dans les rendements du Trésor « , a déclaré Lyngen. » Mais cela dit, à la marge, cela n’aide pas l’histoire du «plus bas pour toujours». Si ces types de chiffres persistent, la Fed devra à un moment donné réévaluer sa vision du transitoire. «

Impacts sur le marché