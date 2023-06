L’inflation du logement va presque certainement baisser bientôt, selon les économistes

Voici le problème : l’IPC ne capture pas ces tendances de prix en temps réel.

Il fonctionne avec un un décalage important, ce qui signifie qu’il peut s’écouler de six mois à un an avant qu’une baisse (ou une augmentation) des prix actuels de l’immobilier ne se répercute pleinement sur les données d’inflation, ont déclaré les économistes.

« Ce n’est pas nécessairement une mesure particulièrement précise de ce qui se passe sur le marché du logement en ce moment », a précédemment déclaré à CNBC Andrew Hunter, économiste en chef adjoint aux États-Unis chez Capital Economics.

Voici la raison de ce décalage : le Bureau of Labor Statistics des États-Unis recueille tous les six mois des données sur les loyers auprès des ménages de l’échantillon. Le BLS divise également ces échantillons de ménages en six sous-groupes différents (appelés «panels») et échelonne lorsqu’il collecte des données pour chacun. Selon le BLS, les loyers du Panel 1 sont perçus en janvier et juillet ; Panel 2, en février et août, et ainsi de suite.

Cela signifie que la collecte des données de tous les sous-groupes peut prendre environ un an.