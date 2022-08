L’inflation diminue alors que les prix à la consommation augmentent de 6,3 % en juillet – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – L’inflation a diminué le mois dernier alors que les prix de l’énergie ont chuté, laissant espérer que la flambée des coûts de tout, de l’essence à la nourriture, pourrait avoir atteint un sommet.

Selon un rapport du département du Commerce vendredi qui est étroitement surveillé par la Réserve fédérale, les prix à la consommation ont augmenté de 6,3 % en juillet par rapport à l’année précédente après avoir affiché une augmentation annuelle de 6,8 % en juin, le plus grand bond depuis 1982. Les prix de l’énergie ont fait la différence en juillet. Juillet : Ils ont chuté le mois dernier après avoir bondi en juin.

L’inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté de 4,6 % le mois dernier par rapport à l’année précédente après une hausse de 4,8 % en juin. La baisse – ainsi qu’une réduction de l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail le mois dernier – suggère que les pressions inflationnistes pourraient s’atténuer.

Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont en fait diminué de 0,1 % de juin à juillet; l’inflation sous-jacente a bondi de 0,1%, a rapporté le département du Commerce.

L’inflation a commencé à augmenter fortement au printemps 2021 alors que l’économie a rebondi à une vitesse surprenante après la courte mais dévastatrice récession du coronavirus un an plus tôt. L’augmentation des commandes des clients a submergé les usines, les ports et les gares de marchandises, entraînant des retards, des pénuries et des prix plus élevés. L’inflation est un problème mondial, surtout depuis que l’invasion russe de l’Ukraine a fait grimper les prix mondiaux de l’alimentation et de l’énergie.

Vendredi, les régulateurs du Royaume-Uni ont déclaré que les résidents verraient un 80% d’augmentation dans leurs factures annuelles d’énergie domestique.

Aux États-Unis, l’indice des dépenses personnelles de consommation (PCE) du Département du commerce est moins connu que l’indice des prix à la consommation (IPC) du Département du travail.

Mais la Fed préfère l’indice PCE comme indicateur des pressions inflationnistes, en partie parce que l’indice du Commerce tente de mesurer la façon dont les consommateurs s’adaptent à la hausse des prix, par exemple en remplaçant les marques de magasins moins chères par des marques plus chères.

Rien qu’au cours des derniers mois, il y a des preuves que ça se passe.

L’IPC a affiché une inflation plus élevée que le PCE ; Le mois dernier, par exemple, l’IPC fonctionnait à un rythme annuel de 8,5 % après avoir atteint un sommet de quatre décennies de 9,1 % en juin. Une raison : l’indice du Département du travail accorde plus de poids aux loyers, qui se sont envolés cette année.

Le département du Commerce a également rapporté vendredi que le revenu personnel après impôt des Américains avait augmenté de 0,3 % de juin à juillet après ajustement pour l’inflation ; il est tombé en juin. Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,2 % le mois dernier après avoir pris en compte la hausse des prix.

La Fed a été lente à réagir à la hausse de l’inflation, pensant que c’était le résultat temporaire des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement. Mais alors que les prix continuaient de grimper, la banque centrale américaine a agi de manière agressive, augmentant son taux d’intérêt de référence à quatre reprises depuis mars.

Le président de la Fed, Jerome Powell, devait prononcer un discours vendredi lors d’une conférence économique à Jackson Hole, Wyoming, où il devait faire la lumière sur les plans de la Fed pour les futures hausses de taux d’intérêt.

“Certes, avec une inflation globale du PCE toujours à 6,3% et une inflation de base du PCE à 4,6%, nous ne nous attendons pas à ce que la Fed annonce soudainement un pivot à Jackson Hole”, a déclaré Paul Ashworth, économiste en chef pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics. une note de recherche. “Mais des nouvelles encore meilleures sur l’inflation au cours des prochains mois convaincront probablement la Fed de changer de cap l’année prochaine, malgré toute rhétorique belliciste venant des responsables maintenant.”

Les pressions sur les prix pourraient s’atténuer à mesure que L’économie américaine ralentit. Le produit intérieur brut – mesure la plus large de la production économique – a diminué au premier semestre 2020 à mesure que les coûts d’emprunt augmentaient. Le marché du logement a été particulièrement touché. Et les arriérés de la chaîne d’approvisionnement ont commencé à se réduire.

Nick Zawitz, qui dirige Tangle Creations, une entreprise du sud de San Francisco qui fabrique notamment des Fidget Toys, a déclaré que les frais de port avaient chuté et que les prix des matières premières avaient légèrement baissé. Pendant ce temps, les ventes de l’entreprise ont augmenté de 45% au cours de la dernière année. “Les choses avancent”, a déclaré Zawitz.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.