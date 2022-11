L’inflation devrait freiner les dépenses des Fêtes, selon les prévisions du groupe de commerce de détail

Amener les acheteurs à passer cette saison des fêtes ne sera pas facile.

La National Retail Federation a déclaré jeudi qu’elle s’attend à ce que les ventes de vacances en novembre et décembre augmentent entre 6% et 8% par rapport à l’année dernière – une baisse si l’on tient compte de l’effet de l’inflation. Les prévisions de ventes excluent les dépenses chez les concessionnaires automobiles, les stations-service et les restaurants.

En septembre, l’inflation avait augmenté de 8,2 % par rapport à il y a un an, selon le Bureau of Labor Statistics. C’est un sommet de près de quatre décennies.

Les perspectives du groupe de commerce indiquent des vacances difficiles à venir pour les détaillants. Il y a un an, les consommateurs achetaient tôt et dépensaient davantage pour obtenir des cadeaux, car les magasins avaient du mal à garder les étagères bien approvisionnées en raison des retards d’expédition. Cette année, cependant, les grands détaillants, y compris Walmart, Meilleur achat et Nike nagent dans un inventaire supplémentaire. Les consommateurs font moins de folies sur des articles comme les vêtements et les appareils électroniques, car ils paient plus pour l’épicerie et les services comme les restaurants et les voyages.

Le directeur général de la NRF, Matt Shay, a déclaré lors d’un appel que les Américains sont devenus plus prudents quant à leurs achats à mesure que les factures d’épicerie et d’énergie augmentent. Dans certains cas, a-t-il dit, ils puisent dans des comptes d’épargne et se tournent vers leurs cartes de crédit pour amortir leurs dépenses.

“Une partie de cela va avoir un impact sur leurs cadeaux et sur la façon dont ils couvrent leurs autres dépenses pendant la période des fêtes”, a-t-il déclaré.

Il y a encore des facteurs qui jouent en faveur des détaillants, a déclaré Jack Kleinhenz, économiste en chef de la National Retail Federation. Les consommateurs ont accumulé des économies pendant la pandémie et le marché du travail est solide, ce qui peut leur donner le sentiment d’être suffisamment en sécurité pour continuer à dépenser.

Les voyages occupent une plus grande part du budget des gens, mais il a déclaré qu’ils apporteraient probablement de la nourriture ou des cadeaux lors de ces voyages – et pourraient également avoir de nouvelles tenues.

Selon NRF, les consommateurs prévoient de dépenser en moyenne 832,84 $ en cadeaux et articles de fêtes tels que des décorations et de la nourriture. C’est à peu près en ligne avec les 10 dernières années, mais le montant peut acheter moins de biens en raison de l’inflation.

L’embauche devrait être plus modeste, les détaillants embauchant entre 450 000 et 600 000 travailleurs saisonniers. C’est moins que les 669 800 embauches saisonnières en 2021.

D’autres observateurs de l’industrie ont également prévu une saison des fêtes en sourdine. Par exemple, la société de conseil Bain & Co. prévoit une croissance pouvant atteindre 7,5 % par rapport à l’année dernière, ou seulement 1 % à 3 % en tenant compte de l’inflation. AlixPartners prévoit une augmentation de 4% à 7%, ce qui représente une baisse compte tenu de l’inflation.

Les sombres perspectives surviennent après que la pandémie a alimenté deux années de demande exceptionnelle pendant la saison clé des achats des Fêtes. En 2020, les ventes des Fêtes ont augmenté de 8,2 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 777,3 milliards de dollars, selon la NRF, alors que les consommateurs se réjouissaient en offrant des cadeaux pendant la pandémie. L’année dernière, les ventes des Fêtes ont bondi de 14,1 % et atteint un record de 886,7 milliards de dollars.

L’augmentation prévue pour cette année placerait les dépenses entre 942,6 milliards de dollars et 960,4 milliards de dollars.

Cette croissance se compare à une augmentation moyenne de 4,4 % des ventes de vacances au cours des cinq années précédentes.