L’inflation devrait dépasser 8 % la semaine prochaine, selon la Banque du Canada

OTTAWA –

La Banque du Canada s’attend à ce que l’inflation dépasse “un peu” 8%, dès la semaine prochaine, lorsque les données de juin seront publiées, et qu’elle reste dans cette fourchette pendant encore quelques mois, a déclaré le gouverneur Tiff Macklem à un groupe d’entreprises dans une transcription de la webdiffusion publiée. tard vendredi.

Macklem, qui s’est adressé à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante au lendemain de la hausse choc des taux d’intérêt de 100 points de base mercredi, a également exhorté les propriétaires de petites entreprises à éviter d’intégrer le rythme actuel des augmentations de prix dans leurs contrats.

“L’inflation est élevée à sept. Elle va probablement dépasser huit (8%). Nous aurons le prochain IPC la semaine prochaine. Nous savons que les prix du pétrole étaient très élevés en juin, donc je ne serais pas surpris de le voir augmenter, “, a déclaré Macklem.

L’inflation canadienne était de 7,7 % en mai, la plus élevée depuis janvier 1983. Les analystes interrogés par Reuters s’attendent à ce que l’inflation de juin atteigne 8,3 %, ce qui serait la plus élevée depuis 1982. Les données seront publiées mercredi à 8 h 30 HE (12 h 30 GMT). ).

Macklem a réitéré que la Banque du Canada s’attend maintenant à ce que l’inflation se situe en moyenne autour de 8 % au cours des prochains mois, puis tombe à environ 3 % d’ici la fin de 2023 et à l’objectif de 2 % en 2024.

Il a également précisé que la banque est très préoccupée par une spirale salaires-prix, où les entreprises augmentent les salaires pour garder les travailleurs, puis répercutent les coûts plus élevés sur les ménages, qui veulent alors des salaires plus élevés pour compenser l’inflation.

“Vous pouvez voir que cela crée un cycle qui s’auto-entretient”, a-t-il déclaré, ajoutant que la banque centrale prendrait les mesures nécessaires pour ramener l’inflation sur la cible.

“Donc, en tant qu’entreprise, ne prévoyez pas que le taux d’inflation actuel reste. N’intégrez pas cela dans des contrats à plus long terme. N’intégrez pas cela dans des contrats salariaux. Cela prendra du temps, mais vous pouvez être convaincu que l’inflation va baisser.”



Reportage de Julie Gordon à Ottawa; Montage par Nick Macfie