L’inflation des prix de gros a ralenti le mois dernier, signe d’un ralentissement des pressions sur les prix

WASHINGTON — La hausse des prix de gros aux États-Unis a ralenti le mois dernier, ce qui constitue la dernière preuve que les pressions inflationnistes diminuent suffisamment pour que la Réserve fédérale commence à réduire ses taux d’intérêt la semaine prochaine.

Le ministère du Travail a annoncé jeudi que son indice des prix à la production (IPP), qui suit l’inflation avant qu’elle n’atteigne les consommateurs, avait augmenté de 0,2% de juillet à août. Il s’agit d’une hausse par rapport à un chiffre inchangé un mois plus tôt. Mais par rapport à il y a un an, les prix ont augmenté de 1,7% en août, soit la plus faible hausse depuis février et en baisse par rapport à une hausse annuelle de 2,1% en juillet.

Hors prix des denrées alimentaires et de l’énergie, qui ont tendance à fluctuer d’un mois à l’autre, les prix de gros dits de base ont augmenté de 0,3 % par rapport à juillet et de 2,3 % par rapport à août 2023.

Dans l’ensemble, les chiffres des prix de gros du mois dernier suggèrent que l’inflation revient vers le niveau cible de 2 % de la Fed. Après avoir atteint un sommet de quatre décennies à la mi-2022, les prix de l’essence, des produits alimentaires et des automobiles baissent ou augmentent à des rythmes plus lents qu’avant la pandémie. Mercredi, le gouvernement a annoncé que sa principale mesure de l’inflation, l’indice des prix à la consommation, n’a augmenté que de 2,5 % en août par rapport à l’année précédente, soit la plus faible augmentation sur 12 mois depuis trois ans.

Les derniers chiffres de l’inflation font suite à un débat présidentiel mardi soir au cours duquel l’ancien président Donald Trump a attaqué la vice-présidente Kamala Harris pour les pics de prix qui ont commencé quelques mois après l’entrée en fonction de l’administration Biden-Harris, lorsque les chaînes d’approvisionnement mondiales se sont bloquées et ont provoqué de graves pénuries de pièces et de main-d’œuvre.

Au cours du débat, Trump a décrit à tort l’ampleur de la poussée d’inflation en affirmant que l’inflation sous l’administration Biden-Harris était la plus élevée « peut-être de l’histoire de notre pays ». En 1980, l’inflation a atteint 14,6 %, soit bien plus que le pic de 9,1 % de 2022.

L’indice des prix à la production peut fournir un premier signal sur la direction que prend l’inflation à la consommation. Les économistes l’observent également car certaines de ses composantes, notamment les services de santé et les services financiers, entrent dans la mesure de l’inflation préférée de la Fed : l’indice des dépenses de consommation personnelle (PCE).

Dans sa lutte contre l’inflation élevée, la Fed a relevé son taux d’intérêt directeur à 11 reprises en 2022 et 2023, le portant à son plus haut niveau depuis 23 ans. L’inflation étant désormais proche de leur niveau cible, les responsables de la Fed sont prêts à commencer à réduire leur taux directeur par rapport à son plus haut niveau depuis 23 ans dans l’espoir de soutenir la croissance et l’embauche.

Une baisse modeste d’un quart de point de taux devrait être annoncée après la réunion de la banque centrale la semaine prochaine. Au fil du temps, une série de baisses de taux devrait réduire le coût de l’emprunt dans l’ensemble de l’économie, y compris pour les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les cartes de crédit.