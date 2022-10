L’inflation des consommateurs et les anticipations de dépenses affichent une forte baisse

Les anticipations d’inflation et les perspectives de croissance des dépenses des ménages ont fortement chuté en septembre, alors que les hausses de taux de la Réserve fédérale s’installent dans l’économie américaine.

Les consommateurs s’attendent à ce que le taux d’inflation dans un an soit de 5,4 %, le chiffre le plus bas en un an et une baisse par rapport à 5,75 % en août, selon la dernière enquête de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs.

Ce niveau a culminé à 6,8 % en juin et est en baisse depuis que la banque centrale a instauré une série de hausses de taux totalisant 3 points de pourcentage. Les marchés s’attendent largement à ce que la Fed continue de relever ses taux jusqu’à ce qu’elle ramène l’inflation à son objectif à long terme de 2 %.

Bien que les perspectives d’inflation à court terme s’améliorent, les répondants ont également indiqué qu’ils prévoyaient une croissance des dépenses des ménages de 6 % pour l’année prochaine, une forte baisse par rapport à la projection de 7,8 % d’août. Il s’agit du niveau le plus bas depuis janvier et de la plus forte baisse sur un mois jamais enregistrée dans une série de données remontant à juin 2013.

Les consommateurs ont été quelque peu limités par les hausses de prix qui se sont rapprochées de leur niveau le plus rapide en plus de 40 ans. Les dépenses de consommation personnelles en dollars corrigés de l’inflation n’ont augmenté que de 0,1 % en août, tandis que le taux d’épargne a diminué, selon le Bureau of Economic Analysis.

Les répondants ont mis un chiffre légèrement plus élevé sur leurs perspectives d’inflation sur trois ans, portant cette prévision à 2,9 %, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à août. Les attentes médianes sur cinq ans ont atteint 2,2 %, une augmentation de 0,2 point de pourcentage mais beaucoup plus proche de l’objectif de la Fed.

Ailleurs dans l’enquête, les répondants ont déclaré s’attendre à ce que les prix des maisons n’augmentent que de 2 %, le chiffre le plus bas depuis juin 2020 et reflétant un ralentissement du marché immobilier. Les consommateurs voient les prix de l’essence augmenter d’un demi-point de pourcentage et les prix des aliments augmenter de 6,9 %, soit une augmentation complète d’un point de pourcentage par rapport à l’enquête d’août.

Les chiffres arrivent alors que la banque centrale cherche à arrêter une flambée du coût de la vie poussée par des facteurs liés à la pandémie de Covid tels que les sabots de la chaîne d’approvisionnement. Des niveaux sans précédent de relance budgétaire et monétaire ont également coïncidé avec la poussée de l’inflation. La Fed a retiré ses efforts, augmentant les taux et commençant à réduire la taille du portefeuille obligataire sur son bilan gigantesque de 8,8 billions de dollars.