L’inflation dépasse Covid-19 comme la plus grande préoccupation des Américains

À cette époque l’année dernière, la variante Delta était sur le point d’envoyer des cas de Covid-19 à ce qui serait jusqu’à présent leur plus haut pic de la pandémie. Il n’est donc pas étonnant que 45% des Américains aient classé Covid comme le plus gros problème auquel les États-Unis étaient confrontés à l’époque, selon l’enquête de l’année dernière sur les tendances de consommation du nouveau consommateur. Mais maintenant, cette préoccupation a été remplacée par des inquiétudes concernant l’inflation et la hausse des prix. Seulement 16% des personnes classent Covid-19 comme le problème le plus important, contre 45% qui disent que l’inflation est, selon enquête de cette année.

À l’aube de la quatrième année civile de la pandémie, il est compréhensible que les gens en aient assez. Mais le risque d’attraper Covid est toujours important, ce qui pourrait entraîner des difficultés financières encore plus importantes que des prix élevés.

Les générations plus âgées sont moins préoccupées par Covid, malgré un risque plus élevé

Cependant, tout le monde n’a pas évolué. Les jeunes générations sont toujours préoccupées par le Covid-19, 18 % de la génération Z et de la génération Y le classant comme une préoccupation majeure.

Cependant, seulement 13 % des répondants de la génération X et plus classent toujours Covid comme une préoccupation majeure. En fait, le virus n’a même pas dissipé les sept principales préoccupations des générations plus âgées.

Alors que les vaccinations et les traitements ont rendu Covid moins menaçant qu’au début de la pandémie, le risque de symptômes graves – y compris la mort – demeure et augmente avec l’âge. Les personnes de 85 ans et plus sont les plus à risque de développer des symptômes graves d’une infection à Covid, selon la Clinique Mayoet les personnes de 65 ans et plus représentent environ 81% des décès de Covid.

De graves cas de Covid peuvent entraîner des turbulences financières