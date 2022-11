L’inflation de Singapour a peut-être légèrement diminué, mais la banque centrale prévient que la douleur risque de persister

L’économie singapourienne devrait faire face aux difficultés persistantes des préoccupations financières mondiales, même si l’inflation sous-jacente du pays a quelque peu diminué en octobre.

L’Autorité monétaire de Singapour a mis en garde contre les facteurs de risque prolongés qui s’accumulent sur la vulnérabilité financière du pays dans les secteurs des entreprises, du logement et de la banque, citant l’affaiblissement de la demande et les pressions inflationnistes persistantes.

“Dans un contexte d’affaiblissement de la demande extérieure, l’économie de Singapour devrait ralentir à un rythme inférieur à la tendance en 2023”, a déclaré la banque centrale dans son dernier Examen de la stabilité financière rapport. “L’inflation devrait rester élevée, soutenue par un marché du travail solide et la répercussion continue d’une inflation importée élevée.”

Avertissant du risque de contagion des marchés mondiaux, la banque centrale a déclaré que les secteurs des entreprises, des ménages et des finances du pays devraient “rester vigilants” face aux défis macroéconomiques à venir.

“Le risque le plus immédiat est un dysfonctionnement potentiel des principaux marchés de financement internationaux et des tensions de liquidité en cascade sur les institutions financières non bancaires qui pourraient rapidement se répercuter sur les banques et les entreprises”, a-t-il déclaré.

Le rapport intervient quelques jours après que le pays a signalé un certain relâchement des chiffres de l’inflation pour octobre. Bien qu’il soit toujours à des sommets en 14 ans, l’indice des prix à la consommation de base de Singapour a augmenté de 5,1 % pour le mois par rapport à il y a un an, légèrement inférieur à 5,3 % en septembre.