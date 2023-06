L’inflation de l’épicerie tombe au taux le plus bas cette année en Grande-Bretagne mais reste à 16,5%

L’inflation des supermarchés a atteint son plus bas niveau cette année mais reste élevée, obligeant les gens à changer leur façon de manger et de cuisiner alors que les budgets des ménages sont tendus, selon la société de données Kantar.

L’inflation annuelle de l’épicerie en Grande-Bretagne est tombée à 16,5 % au cours des quatre semaines précédant le 11 juin, contre 17,2 % le mois dernier et un record de 17,5 % en mars. Il reste à son sixième plus haut niveau depuis la crise financière de 2008, a déclaré Kantar. Les plus fortes hausses de prix ont concerné les œufs, les sauces de cuisson et les produits surgelés à base de pommes de terre.

Les chiffres interviennent un jour avant les données officielles britanniques sur l’inflation, qui devraient montrer une baisse à 8,4% en mai contre 8,7% en avril, lorsque les prix des aliments et des boissons ont augmenté à un taux annuel de 19,1%.

La promesse de Rishi Sunak de réduire de moitié l’inflation cette année est menacée par une inflation alimentaire obstinément élevée, qui a maintenu le taux global à un niveau plus élevé que prévu.

Patron de Tesco: l’inflation alimentaire a probablement atteint un sommet mais les prix resteront élevés En savoir plus

Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et des informations sur les consommateurs chez Kantar, a déclaré: «Il s’agit du taux d’inflation des prix des produits d’épicerie le plus bas que nous ayons vu en 2023, ce qui soulagera les acheteurs et les détaillants.

« Mais la hausse des prix à 16,5 % n’est pas quelque chose à célébrer et c’est toujours le sixième chiffre mensuel le plus élevé des 15 dernières années. Les hausses de prix sont maintenant comparées au taux croissant d’inflation de l’épicerie observé l’été dernier, ce qui signifie qu’il devrait continuer à baisser dans les mois à venir, un résultat bienvenu pour tout le monde.

Une enquête pour Kantar a révélé que parmi les cinq principales préoccupations financières des consommateurs, la hausse des prix des produits d’épicerie est la seule qui les préoccupe davantage aujourd’hui qu’au début de l’année.

Près de 70 % des ménages sont soit « extrêmement » soit « très inquiets » de l’inflation des aliments et des boissons, contre un peu plus des deux tiers en janvier. Il reste la deuxième plus grande préoccupation derrière l’augmentation des factures d’énergie.

Les consommateurs se sont tournés vers les gammes de marques propres moins chères des supermarchés pour économiser de l’argent, où les ventes ont augmenté de 41% par rapport à l’année dernière, et ont changé leur façon de manger et de cuisiner, a déclaré Kantar.

McKevitt a ajouté: «Les gens pensent de plus en plus à ce qu’ils mangent et à la façon dont ils cuisinent alors que la crise du coût de la vie pèse sur les comportements traditionnels. Le changement le plus important que nous ayons constaté est que les gens préparent des plats plus simples avec moins d’ingrédients. Nos données montrent que le public se détourne de son four et utilise de plus en plus les micro-ondes, ce qui reflète le passage à une cuisine plus simple.

Il y a eu 4 % de moins de repas préparés au four au cours des 12 dernières semaines par rapport à la même période l’année dernière, tandis que les repas au micro-ondes ont augmenté de 8 %, et il y a eu une augmentation des aliments préparés avec des grille-pain et des grils.

Sue Davies, responsable de la politique alimentaire du groupe de consommateurs Which?, a déclaré que les prix élevés «ont martelé le budget des ménages de millions de personnes, y compris des familles désespérées et des personnes à faible revenu qui ont sauté des repas pendant de nombreux mois pour joindre les deux bouts».

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin « , »newsletterId »: »business-today », »successDescription »: »Nous vous enverrons Business Today tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Elle a appelé le gouvernement à obtenir des engagements urgents des supermarchés sur le stockage des gammes budgétaires essentielles dans tous leurs magasins, en particulier dans les zones où les gens en ont le plus besoin, ainsi qu’à rendre les prix beaucoup plus clairs afin que les acheteurs puissent comparer les prix et trouver les meilleurs produits.

La proportion de produits vendus à 1 £ a quasiment diminué de moitié en un an, passant de 9% à 5%, selon Kantar.

McKevitt a déclaré: «Traditionnellement, les prix« ronds »ont été attrayants pour les acheteurs, qui les trouvent plus faciles à comprendre et pratiques, sans restes de monnaie. Mais, avec des détaillants désireux d’offrir de la valeur et des achats en espèces moins populaires, 1,25 £ est devenu un prix de plus en plus important. Il rivalise désormais avec 2 £ comme le deuxième prix le plus populaire pour un article d’épicerie.

Avec l’arrivée des beaux jours, les consommateurs achètent plus de glaces et d’eau minérale, avec des ventes en hausse de 25 % et 8 % respectivement le mois dernier, malgré des hausses de prix de 20 % et 17 %.

Le prix des aliments pour barbecue a également augmenté, avec des prix des saucisses fraîches en hausse de 16 % et des hamburgers frais 13 % plus chers.

Aldi a été le détaillant à la croissance la plus rapide au cours des quatre derniers mois, les gens se tournant vers les supermarchés discount, affichant une augmentation des ventes de 24,6 % pour une part de marché record de 10,2 %. La croissance des ventes de Lidl n’a été que légèrement inférieure à celle de son collègue discounter allemand, augmentant ses ventes de 23,2 % pour prendre 7,7 % du marché.