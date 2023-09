L’inflation de la zone euro est tombée à 4,3% en septembre, son plus bas niveau depuis octobre 2021

L’inflation annuelle dans la zone euro est revenue à son plus bas niveau depuis octobre 2021, tombant à 4,3% en septembre, éclair chiffres publiés vendredi.

Il s’agit d’une baisse par rapport au taux annuel de 5,2 % enregistré en août, tandis que l’inflation mensuelle est passée de 0,5 % à 0,3 %.

L’inflation sous-jacente – qui exclut l’énergie, l’alimentation, l’alcool et le tabac et est étroitement surveillée par les décideurs monétaires – est tombée à 4,5 % sur un an en septembre, contre 5,3 % en août.

Ces nouveaux chiffres surviennent après que la Banque centrale européenne a décidé de relever ses taux d’intérêt à un niveau record en septembre, fixant son taux directeur à 4 %.

Cette décision a été qualifiée de « relèvement accommodant » après que la BCE ait également laissé entendre que son conseil des gouverneurs estimait que les taux pourraient être à des niveaux suffisamment élevés pour ramener l’inflation à son objectif à moyen terme.

Les projections macroéconomiques les plus récentes de la banque pour la zone euro prévoient une inflation moyenne de 5,6 % cette année, tombant à 3,2 % en 2024 et à 2,1 % en 2025.

Les responsables ont tenté d’atténuer les attentes de baisses de taux à l’horizon, le gouverneur de la banque centrale française François Villeroy de Galhau ayant déclaré cette semaine à CNBC qu’il serait « prématuré » de parier sur la date de la première baisse.

La situation reste compliquée, la BCE prévoyant une croissance économique tiède de 0,7 % pour le bloc cette année, suivie de 1 % et 1,5 % au cours des deux prochaines années.

La récente flambée des prix du pétrole pourrait également constituer un risque pour les prévisions inflationnistes de la banque.

Le tableau de l’inflation reste très divergent entre les pays européens. La hausse annuelle des prix en Allemagne, la plus grande économie de la zone euro, reste bien supérieure à l’objectif de 4,3%, car le pays est également aux prises avec une contraction économique.

Estimations Selon Eurostat, l’agence statistique de l’UE, l’inflation globale harmonisée dans tous les pays de la zone euro était de 5,6 % en France et de 3,2 % en Espagne pour septembre, alors que la Slovaquie et la Slovénie souffrent d’une inflation de 8,9 % et 7,1 %.