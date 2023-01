L’inflation de la zone euro en décembre 2022 baisse alors que les coûts de l’énergie diminuent

L’inflation en Europe a été affectée par la hausse des prix de l’énergie et les pénuries d’approvisionnement. Les analystes se demandent jusqu’où les banques centrales iront pour maîtriser l’inflation.

L’inflation dans la zone euro a baissé pour un deuxième mois consécutif en décembre, mais les analystes ne s’attendent pas à ce qu’elle déclenche un changement de ton de la part de la Banque centrale européenne.

L’inflation globale, qui comprend les coûts alimentaires et énergétiques, s’est établie à 9,2% en glissement annuel en décembre, selon les données préliminaires publiées vendredi par l’agence européenne des statistiques, Eurostat. Il fait suite au taux d’inflation global de novembre de 10,1 %, qui représentait la première légère contraction des prix depuis juin 2021.

L’économie de la zone euro a subi d’immenses pressions à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les coûts de l’énergie et des aliments ayant grimpé en flèche l’année dernière. Dans un effort pour lutter contre la hausse des prix, la Banque centrale européenne a augmenté les taux d’intérêt à quatre reprises en 2022 et a déclaré qu’elle continuerait probablement à le faire cette année. Le taux principal de la banque se situe actuellement à 2 %.

Malgré de nouveaux signes de ralentissement de l’inflation, les analystes estiment qu’il est trop tôt pour se réjouir et ne s’attendent pas à un pivot de la banque centrale de la région.

Les taux d’intérêt “atteindront 3 (%) et devront probablement le maintenir tout au long de l’année, même si la récession devient de plus en plus évidente”, a déclaré jeudi Hetal Mehta de Legal & General Investment Management à “Street Signs” de CNBC.

Cela vient après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ait adopté un ton particulièrement belliciste en décembre : “Nous ne pivotons pas, nous ne fléchissons pas, nous faisons preuve de détermination.” Elle a ajouté que la banque avait “plus de terrain à couvrir”.

S’exprimant plus tôt cette semaine, le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE et gouverneur de la Banque centrale française, François Villeroy de Galhau, a déclaré que les taux d’intérêt pourraient culminer d’ici cet été.

La BCE a également déclaré en décembre qu’elle commencerait à réduire son bilan en mars à un rythme de 15 milliards d’euros (15,8 milliards de dollars) par mois jusqu’à la fin du deuxième trimestre. Cette mesure devrait également remédier à certaines des pressions inflationnistes de la région.

À l’époque, la banque centrale prévoyait un taux d’inflation moyen de 8,4 % pour 2022, 6,3 % pour 2023 et 3,4 % pour 2024. Le mandat de la banque est de tendre vers un taux d’inflation global de 2 %.

Plus tôt cette semaine, les données en provenance d’Allemagne ont montré une baisse de l’inflation de 10 % en novembre à 8,6 % en décembre.

Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING Allemagne, a déclaré que ces chiffres “ne sont pas un soulagement, mais seulement un rappel que l’inflation dans la zone euro est encore principalement un phénomène de prix de l’énergie”.

Les coûts de l’énergie ont baissé en Europe ces derniers mois. Les prix du gaz naturel s’échangeaient à environ 72,42 euros par mégawattheure vendredi, bien en deçà de leur pic de 349,90 euros par mégawattheure en août.

“La BCE ne peut pas et ne fondera pas ses décisions politiques sur des prix de l’énergie très volatils. Au lieu de cela, la banque centrale augmentera, à notre avis, les taux d’intérêt lors des deux prochaines réunions d’un total de 100 points de base”, a déclaré Brzeski dans une note. .

Claus Vistesen, économiste en chef de la zone euro chez Pantheon Macroeconomics, a également déclaré dans une note cette semaine qu’il voyait “peu de soulagement” dans les données d’inflation, “qui maintiendront la BCE en alerte au début de l’année”. Il s’attend à deux hausses de taux de 50 points de base au premier trimestre.

Ceci est une nouvelle de dernière heure et elle est mise à jour.