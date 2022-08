L’inflation de la zone euro atteint un nouveau record en août

L’inflation dans les pays européens utilisant l’euro a atteint un nouveau record en août, alimentée par la flambée des prix de l’énergie principalement provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine.

L’inflation annuelle dans les 19 pays de la zone euro a atteint 9,1%, contre 8,9% en juillet, selon les derniers chiffres publiés mercredi par l’agence de statistiques de l’Union européenne Eurostat.

L’inflation est à son plus haut niveau depuis le début de l’enregistrement de l’euro en 1997.

Les prix augmentent également dans de nombreux autres pays alors que la guerre de la Russie en Ukraine se poursuit, déclenchant des augmentations sans précédent de l’énergie et de la nourriture qui compriment les finances des ménages. Cet été a vu une vague de protestations et de grèves dans le monde entier par des travailleurs réclamant des salaires plus élevés et des gens qui en ont assez du coût de la vie élevé.

L’inflation en Grande-Bretagne, au Danemark et en Norvège, qui ont leur propre monnaie, est également en hausse, selon les données officielles publiées plus tôt ce mois-ci.

Taux de prix des aliments

Dans la zone euro, les prix de l’énergie ont bondi de 38,3 %, bien que le taux soit légèrement inférieur à celui du mois précédent, tandis que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 10,6 %, selon l’estimation préliminaire d’Eurostat.

Alors que les pressions mondiales sur l’offre se sont atténuées ces derniers mois, “des problèmes européens spécifiques continuent de faire grimper l’inflation”, a écrit l’économiste d’ING Bank, Bert Colijn, dans une note d’analyste. “La crise de l’approvisionnement en gaz et les sécheresses s’ajoutent aux pressions persistantes du côté de l’offre sur l’inflation en ce moment.”

La Russie, un important producteur d'énergie, a réduit le flux de gaz vers les pays européens qui se sont rangés du côté de l'Ukraine dans la guerre, une décision qui a fait des ravages sur les prix et pourrait conduire à un hiver sombre pour certains pays. Les économies de l'UE et du Royaume-Uni sont en ruine, avec une récession désormais presque certaine. L'inflation ravage les budgets des ménages en Grande-Bretagne et en Europe où, contrairement au Canada, les pires hausses de prix sont encore à venir.

La Russie, un important producteur d’énergie, a réduit le flux de gaz vers les pays européens qui se sont rangés du côté de l’Ukraine dans la guerre, une décision qui a fait des ravages sur les prix et pourrait conduire à un hiver sombre pour certains pays. La Première ministre française Elisabeth Borne a averti mercredi qu’un scénario du pire cet hiver pourrait conduire à des coupures de courant de deux heures dans les foyers français, au milieu de la vaste crise énergétique aggravée par la guerre en Ukraine.

Dans le même temps, près de la moitié de l’Europe a été touchée par une sécheresse sans précédent qui a nui aux économies agricoles, freinant la production de cultures de base comme le maïs et faisant grimper les prix des denrées alimentaires.

La hausse des prix des biens manufacturés comme les vêtements, les appareils électroménagers, les voitures, les ordinateurs et les livres s’est accélérée pour atteindre 5 % et le coût des services a augmenté de 3,8 %.

La faiblesse de l’euro est un autre facteur qui maintient les prix élevés. La monnaie a glissé sous la parité avec le dollar américain, ce qui peut rendre les biens importés plus coûteux, en particulier le pétrole, dont le prix est en dollars américains.