L’inflation de la zone euro atteint un niveau record de 9,1 % | Actualité économique

L’inflation dans la zone euro a atteint son niveau le plus élevé ce mois-ci, poussée à 9,1 % par la flambée des coûts de l’énergie exacerbée par la guerre en Ukraine.

C’est le neuvième mois consécutif où l’on enregistre un taux d’inflation record en Europe, les prix à la consommation augmentant régulièrement depuis novembre 2021.

Le Royaume-Uni a actuellement la pire inflation de tous les pays du G7, atteignant 10,1 % au cours des 12 mois se terminant en juillet.

L’énergie a été le principal instigateur de la flambée de l’inflation en Europe, dépassant un taux d’inflation annuel de 38,3 %, selon Eurostat, l’autorité statistique.

L’alimentation, l’alcool et le tabac ont également augmenté à 10,6 %, contre 9,8 % en juillet.

Au sein de l’UE, certains pays ont déjà dépassé le taux d’inflation global du bloc.

L’Estonie – l’un des pays les plus pauvres de l’Union – a le taux d’inflation le plus élevé de la zone euro à 25,2 %, suivie de la Lituanie à 21,1 % et de la Lettonie à 20,8 %.

Les économistes de la banque d’investissement Goldman Sachs ont averti mardi que l’inflation au Royaume-Uni pourrait dépasser 22% l’année prochaine si les prix du gaz ne baissent pas.

“Dans un scénario où les prix du gaz resteraient élevés aux niveaux actuels, nous nous attendrions à ce que le plafond des prix augmente de plus de 80 % en janvier (contre 19 % supposés dans notre scénario de référence)”, ont-ils déclaré dans une note de recherche.

“(Cela) impliquerait une inflation globale culminant à 22,4%, bien au-dessus de notre prévision de base de 14,8%.”

Qu’est-ce qui est à l’origine de la flambée de l’inflation ?



La semaine dernière, des économistes de Citi ont déclaré que l’inflation des prix à la consommation devrait culminer à 18,6% en janvier, plus de neuf fois l’objectif de la Banque d’Angleterre.

Goldman a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’une récession commence au quatrième trimestre, l’économie devant se contracter de 0,6 % en 2023 dans son ensemble.

L’Espagne, quant à elle, a signalé que l’inflation avait potentiellement commencé à ralentir, passant de 10,7 % en juillet à 10,3 % en août.

En juillet, l’euro a chuté en dessous de la parité face au dollar pour la première fois en près de 20 ans.

Quelques semaines plus tard, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé les taux d’intérêt pour le première fois en 11 ans.

La banque a relevé son principal taux directeur de 50 points de base, surprenant certains économistes – et devrait le relever à nouveau le 8 septembre.