L’inflation de la zone euro atteint 10,7% en octobre

L’inflation de la zone euro a dépassé le niveau de 10 % au mois d’octobre, soulignant la gravité de la crise du coût de la vie dans la région et ajoutant davantage de pression sur la Banque centrale européenne.

Les données préliminaires publiées lundi par l’office européen des statistiques ont montré que l’inflation globale s’est élevée à 10,7 % en rythme annuel le mois dernier. Il s’agit de la lecture mensuelle la plus élevée jamais enregistrée depuis la formation de la zone euro. Le bloc de 19 membres a fait face à des prix plus élevés, en particulier sur l’énergie et la nourriture, au cours des 12 derniers mois. Mais les augmentations ont été accentuées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février.

Les données de lundi surviennent après que les pays individuels ont publié des estimations éclair la semaine dernière. En Italie, l’inflation globale est supérieure aux attentes des analystes à 12,8 % en glissement annuel. L’Allemagne a également déclaré que l’inflation avait bondi à 11,6 % et qu’en France, le chiffre avait atteint 7,1 %. Les différentes valeurs reflètent les mesures prises par les gouvernements nationaux, ainsi que le niveau de dépendance que ces nations ont, ou avaient, des hydrocarbures russes.

La Banque centrale européenne – dont l’objectif principal est de contrôler l’inflation – a confirmé jeudi de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir dans le but de faire baisser les prix. Il a déclaré dans un communiqué qu’il avait fait des “progrès substantiels” dans la normalisation des taux dans la région, mais qu’il “prévoit de relever encore les taux d’intérêt, pour assurer le retour rapide de l’inflation à son objectif d’inflation à moyen terme de 2%”.

La BCE a décidé de relever ses taux de 75 points de base pour la deuxième fois consécutive la semaine dernière.

S’exprimant lors d’une conférence de presse ultérieure, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la probabilité d’une récession dans la zone euro s’était intensifiée.

Les chiffres de la croissance publiés lundi ont montré un chiffre du PIB (produit intérieur brut) de 0,2 % pour la zone euro en octobre. C’est après que la région a connu une croissance de 0,8 % au deuxième trimestre.

Jusqu’à présent, le bloc de 19 membres a esquivé une récession, mais un ralentissement économique est évident. Plusieurs économistes prédisent qu’il y aura une contraction du PIB au cours du trimestre en cours.

La euro négocié en dessous de la parité contre le dollar américain dans les premières heures de négociation européennes lundi et avant les nouvelles publications de données. La devise a été plus faible par rapport au billet vert et c’est aussi quelque chose qui inquiète la BCE, craignant que cela n’augmente encore plus l’inflation dans la zone euro.