L’inflation de gros aux États-Unis a encore ralenti en décembre à 6,2% – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Les prix de gros aux États-Unis ont augmenté de 6,2% en décembre par rapport à l’année précédente, un sixième ralentissement mensuel consécutif et un signe encourageant que les pressions inflationnistes continueront de se calmer.

Le dernier chiffre d’une année sur l’autre était en baisse par rapport à 7,3 % en novembre et à un récent sommet de 11,7 % en mars. Sur une base mensuelle, le gouvernement a déclaré mercredi que son indice des prix à la production, qui mesure les coûts avant qu’ils n’atteignent les consommateurs, a baissé de 0,5 % de novembre à décembre.

Les données sur les prix à la production peuvent fournir un signe avant-coureur de la direction que pourrait prendre l’inflation à la consommation. Les données reflètent les prix facturés par les fabricants, les agriculteurs et les grossistes, et elles alimentent un indicateur d’inflation que la Réserve fédérale suit de près : l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle.

De plus en plus de preuves suggèrent que l’inflation dans l’ensemble de l’économie diminue après avoir atteint un sommet de quatre décennies l’été dernier. Au niveau du consommateur, l’inflation a également ralenti en décembre pour un sixième mois consécutif à 6,5 % par rapport à l’année précédente, contre 7,1 % en novembre.

L’accélération des salaires des travailleurs s’est également ralentie, ce qui pourrait contribuer davantage à contrôler l’inflation. En décembre, la croissance moyenne des salaires aux États-Unis a augmenté de 4,6 % par rapport à 12 mois plus tôtcontre un récent pic de 5,6 % en mars.

Au cours de l’année écoulée, la Fed a rapidement relevé son taux directeur dans le cadre d’une campagne agressive visant à calmer les emprunts et les dépenses et à maîtriser l’inflation, qui a commencé à grimper il y a plus d’un an et demi.

Les hausses de taux de la Fed ont, à leur tour, entraîné des coûts d’emprunt plus élevés pour les consommateurs et les entreprises. Le taux hypothécaire moyen est encore près du double de son niveau d’il y a un an, bien qu’il ait baissé ces dernières semaines. Les coûts des prêts pour les achats d’automobiles, les cartes de crédit et une gamme d’emprunts commerciaux sont également en forte hausse.

Même si l’inflation globale ralentit progressivement, les coûts continuent d’augmenter dans certaines poches de l’économie. En particulier dans le vaste secteur des services – des restaurants aux hôtels en passant par les compagnies aériennes et les lieux de divertissement – ​​la croissance rapide des salaires contribue à des pressions inflationnistes plus larges.

Mais de nombreuses autres tendances se sont jointes au ralentissement de l’inflation et pourraient éventuellement conduire la Fed à suspendre sa série de hausses de taux. Les prix du gaz, par exemple, ont régulièrement chuté après avoir atteint 5 $ le gallon en juin. Au niveau national, ils en moyenne 3,36 $ le gallon mercrediselon AAA, à peine au-dessus de leur moyenne il y a un an.

