L’inflation dans la zone euro ralentit alors que les prix de l’énergie se relâchent, mais les responsables restent prudents

Dans l’ensemble, le taux dit d’inflation sous-jacente, qui exclut l’alimentation et l’énergie, est resté stable à 5 %.

Dans la plus grande économie d’Europe, l’Allemagne (11,3 %, contre 11,6) et l’Espagne (6,6 %, contre 7,3), les taux d’inflation annuels ont baissé en novembre, grâce à la baisse des prix de l’énergie. Les prix à la consommation en France, deuxième économie du bloc monétaire, ont augmenté de 7,1% par rapport à l’année précédente, correspondant à la hausse d’octobre. Les pays baltes, qui restent fortement dépendants du gaz naturel, ont continué d’avoir les taux d’inflation les plus élevés du bloc, dominés par la Lettonie à 21,7 %.

De telles divergences entre les pays de la zone euro constituent un défi pour les décideurs politiques et devraient conduire à des débats animés sur la meilleure façon de gérer la situation. Avec une inflation bien supérieure aux 2 % ciblés par la Banque centrale européenne, certains décideurs avertissent qu’il est trop tôt pour que la banque ralentisse.

La chef de la BCE a averti cette semaine qu’elle ne croyait pas que l’inflation avait atteint un sommet et a précisé que la banque continuerait à augmenter les taux d’intérêt dans le cadre de ses efforts pour faire baisser les prix. Après des mois de prudence, la BCE a augmenté ses taux d’intérêt de trois quarts de point tant en octobre qu’en novembre.

“Nous ne voyons pas les composantes ou la direction qui me porteraient à croire que nous avons atteint le pic d’inflation et qu’elle va baisser à court terme”, a déclaré lundi Christine Lagarde, présidente de la banque, au Parlement européen. Faisant écho aux remarques faites le mois dernier par le président de la Réserve fédérale, Jerome H. Powell, Mme Lagarde a ensuite ajouté qu’elle pensait que l’inflation avait encore “du chemin à faire”.