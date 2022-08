L’inflation culmine ? 10 articles de consommation courants dont les prix baissent

C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ont été pressés par des prix plus élevés et qui recherchent tout signe de soulagement. Certains des principaux articles dont les prix ont baissé comprennent les œufs, le lait et l’essence.

Mais certains éléments ont chuté, sur une base mensuelle et hebdomadaire, signalant potentiellement que l’inflation a dépassé son pic et pourrait se refroidir.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation de juillet a finalement montré un signe de soulagement potentiel – l’inflation a augmenté moins que prévu par rapport à il y a un an et est restée stable sur le mois, ce qui signifie qu’un panier d’articles et de services est généralement resté au même prix.

“L’inflation du carburant était vraiment importante et cela va avoir un impact assez significatif sur les consommateurs et leurs habitudes de dépenses”, a déclaré John Leer, économiste en chef chez Morning Consult. “Je pense que c’est en fait une bonne chose pour l’économie.”

Bon nombre des articles qui ont diminué sont liés à la nourriture et à l’énergie, souvent les coûts les plus volatils auxquels les consommateurs doivent faire face.

En effet, les prix du pétrole sont souvent soumis à de fortes fluctuations de prix à mesure que l’équilibre entre l’offre et la demande se modifie. Cette année, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a rompu cet équilibre et le prix du pétrole a grimpé lorsque les pays ont cessé d’acheter à la Russie, un exportateur majeur.

Bien sûr, un mois de baisse des prix dans certaines catégories n’est pas une tendance.

Le ralentissement des hausses de prix – et les baisses des coûts de certains articles et services – peuvent marquer le début des baisses, mais il faudrait plus de mois de données pour en être sûr.

“Je pense qu’il est beaucoup trop tôt pour commencer à faire un tour de victoire”, a déclaré Leer, ajoutant que les consommateurs devraient s’attendre à vivre dans un monde avec une inflation élevée pendant un an et demi à deux ans.

De plus, il est important de se rappeler que la chute des prix ou le ralentissement de l’inflation peuvent finalement signaler que l’économie américaine ralentit.

“Vous voulez que les pressions sur les prix soient soulagées, mais l’objectif final avec cela est probablement que nous nous rapprochons d’une récession”, a déclaré Gordon. Alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter son taux d’intérêt de référence, elle souhaite que l’économie ralentisse mais essaiera de ne pas faire basculer les États-Unis dans une récession qui entraînerait des pertes d’emplois.

De plus, les prix d’autres articles courants sont restés obstinément élevés et continuent d’augmenter. Le prix de la plupart des fruits, par exemple, continue de rester élevé et même d’augmenter semaine après semaine, selon les données de l’USDA. Des changements rapides sont également normaux – même si les produits laitiers ont chuté jusqu’au 12 août, les prix du lait et du beurre ont remonté jusqu’au 19 août, a constaté l’USDA.

Les prix du café ont augmenté de 3,5 % de juin à juillet, selon le Bureau of Labor Statistics. Les coûts du logement tels que le loyer sont également restés élevés et sont parmi les plus difficiles à réduire, a noté Gordon.

Pourtant, voir les prix des articles courants baisser est une bonne chose pour les consommateurs et le sentiment.

“Je pense que les consommateurs croient de plus en plus que l’inflation va baisser”, a déclaré Leer.