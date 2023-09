L’inflation continue de grimper en Argentine à l’approche de l’élection présidentielle | Actualités sur l’inflation

Les prix à la consommation en Argentine ont grimpé de 12,4 pour cent en août par rapport au mois précédent, le taux le plus élevé depuis février 1991 – un record qui pourrait influencer la prochaine course présidentielle du pays.

Le taux d’inflation annuel de l’Argentine a atteint 124,4 pour cent, selon les chiffres publiés mercredi par l’agence gouvernementale de statistiques INDEC.

Les experts estiment que ces chiffres placeront la coalition de centre-gauche au pouvoir sur la défensive, à l’approche des élections générales du 22 octobre.

L’Argentine souffre d’une inflation galopante depuis des années, mais août a marqué la première fois depuis plus de deux décennies que le taux mensuel atteignait deux chiffres, un phénomène qui devrait se répéter en septembre, selon les économistes.

Dans un contexte de forte hausse des prix à la consommation, le ministre de l’Economie Sergio Massa tente de convaincre les Argentins de l’élire président.

Mais Javier Milei – un « anarcho-capitaliste » autoproclamé et un populiste de droite qui a bouleversé le système politique argentin en remportant le plus de voix lors des primaires nationales du mois dernier – semble être le favori pour l’emporter.

« C’est le chiffre qui résume la tragédie laissée par Massa », a écrit sur les réseaux sociaux Patricia Bullrich, candidate à la présidentielle de la principale coalition d’opposition, après la publication du chiffre de l’inflation.

Des sondages récents montrent Milei en tête avant les élections générales, avec Massa en deuxième position et Bullrich en troisième.

Le taux d’inflation élevé est en grande partie dû à la dévaluation par le gouvernement de la monnaie locale, le peso, de près de 20 pour cent après les primaires du 13 août.

«L’accélération [of inflation] C’est la répercussion de la dévaluation », a déclaré Martin Kalos, économiste et directeur du cabinet de conseil local Epyca Consultores. « Ce chiffre n’est pas plus élevé car la dévaluation n’a concerné que 15 jours du mois d’août. C’est pourquoi le plancher est élevé pour septembre.

L’inflation en août a été particulièrement élevée pour les produits alimentaires, qui ont augmenté de 15,6 pour cent par rapport à juillet, le prix de certaines coupes de bœuf ayant grimpé jusqu’à 40 pour cent, selon l’INDEC.

L’augmentation réelle constatée par les consommateurs dans les points de vente au détail était probablement encore plus élevée.

Le prix du bœuf aux consommateurs a augmenté entre 40 et 70 pour cent depuis juillet, selon Diego Ponti, analyste de l’élevage pour AZGroup, un cabinet de conseil local. Ponti a déclaré que la forte hausse des prix était due à une confluence de facteurs, notamment au fait que les prix de la viande de bœuf étaient restés largement gelés pendant des mois malgré l’économie inflationniste.

Mariela Suchowieski, 18 ans, constate les effets de la hausse des prix sur son alimentation.

« Nous n’achetons même plus de bœuf. Nous l’achetons une fois par mois et nous le répartissons petit à petit », a-t-elle déclaré. « Tout est très cher. »

Suchowieski a réfléchi aux effets de la hausse des prix alors qu’elle assistait mardi à un rassemblement pour Milei à La Plata, une ville située à environ 60 kilomètres (37 miles) au sud-est de Buenos Aires. Des centaines de personnes s’étaient rassemblées pour célébrer l’homme qui a déclaré que la réponse aux problèmes d’inflation de l’Argentine était d’adopter le dollar américain comme monnaie officielle.

Milei, exultant, a signé son autographe sur des billets de 500 pesos, qui valent moins d’un dollar sur le marché noir, reflet de la dépréciation de la monnaie locale au cours de l’année écoulée.

Autour de lui, les partisans ont exprimé leur colère contre les dirigeants politiques actuels.

« Tout a été mal fait », a déclaré Juan Pedro Aquino, 61 ans, qui impute les problèmes du pays à l’accès des hommes politiques à ce qu’il appelle la « petite machine », une référence à leur penchant pour la planche à billets, qui est l’un des cris de ralliement de Milei.

Cette colère contre le gouvernement s’avère être un défi particulier pour Massa, qui a dévoilé des mesures pour tenter d’augmenter le pouvoir d’achat des salaires.

« Massa est un candidat qui porte le fardeau d’être ministre », a déclaré Kalos. « C’est un candidat à la présidentielle qui doit trouver un équilibre entre la réponse à la crise qu’il n’a pas été en mesure de fournir en tant que ministre et la promesse qu’il pourrait y parvenir en tant que président. »